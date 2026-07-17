Rosi i Mirzi Holanđani oduzimaju imovinu

Sud u Bredi je presudio da Mirza Gačanin, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, i njegova supruga Rosa nisu mogli da legalno steknu novac kojim su kupili deset nekretnina u tom gradu.

Zbog toga im je oduzeta sva imovina, a uz to im je izrečena i novčana kazna od 72.000 evra.

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Ovaj bračni par je kupovao kuće i lokale u različitim dijelovima Brede, uključujući i centar grada, bez podizanja hipoteka. Mirza Gačanin tvrdio je da je novac dobijao kroz pozajmice od poslovnih partnera i sopstvenih firmi u Španiji i Bosni i Hercegovini.

Međutim, ono što nije znao jeste da su američke službe pratile sve transakcije još od 2019. godine. Nedugo zatim, policija je izvršila racije u šest objekata u Bredi, među kojima je bila i renovirani šiša‑lounge na Hagdijku.

Novac od kartela

Istrage u SAD pokazale su da su Mirza Gačanin i njegova supruga Rosa (45) kupovali i renovirali nekretnine novcem kartela „Tito i Dino“, jednog od najvećih narko‑kartela na svijetu. Mirzin rođak Edin Gačanin bio je vođa tog kartela i sarađivao je sa Ridouanom Taghijem.

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Mirza Gačanin je već 2022. godine osuđen na četiri godine zatvora i obavezan da vrati 1,3 miliona evra zbog pranja novca. Njegova supruga Rosa, dvije godine mlađa, dobila je kaznu od godinu i po zatvora. Mirza Gačanin je trenutno na slobodi jer je uložio žalbu na presudu

Oduzimanje imovine

Tokom prvobitnog postupka dio nekretnina je već bio oduzet i predat državi. Najnovijom presudom par mora da preda još šest objekata ukupne vrijednosti od dva miliona evra. Uz to, izrečena im je i dodatna kazna od 72.000 evra zbog pranja novca kroz kupovinu nekretnina.