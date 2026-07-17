Zašto sanjamo bivše partnere?

Ako se u snovima jave bivši partner, simpatija, kolega, ili osoba o kojoj uopšte nismo razmišljali, onda takvi snovi često u nama probude posebnu radoznalost.

Mnogi se pitaju da li takvi snovi nose skrivenu poruku ili su samo plod mašte.

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Stručnjaci smatraju da snovi najčešće odražavaju naše misli, emocije i iskustva, ali mogu ukazivati i na osjećanja ili unutrašnje dileme kojih nismo u potpunosti svjesni. Osoba koja se pojavljuje u snu ne mora nužno biti u središtu njegovog značenja, već može simbolizovati nešto sasvim drugo u našem životu.

Psihoanalitičar Sigmund Frojd smatrao je da su snovi put do nesvjesnog dijela ličnosti, u kojem se nalaze potisnute želje, sjećanja i emocije.

Savremeni stručnjaci navode da osoba iz sna često simbolizuje određenu osobinu ili odnos. Na primjer, šef može predstavljati autoritet, majka brigu i sigurnost, dok prijatelj može simbolizovati potrebu za bliskošću ili podrškom.

Ako se ista osoba često pojavljuje u snovima, moguće je da postoje nerazriješena osjećanja ili situacije koje vaš um i dalje obrađuje.

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Ljubavni snovi ne znače uvijek ono što mislite

Psiholog Džesi Lajon ističe da san u kojem izlazite ili imate intiman odnos s nekim ne znači nužno da želite vezu s tom osobom.

Prema njegovim riječima, takvi snovi često ukazuju na potrebu za dubljom povezanošću s određenim dijelom sopstvene ličnosti ili na nerazriješene emocije iz prošlosti. San o bivšem partneru, na primjer, ne mora značiti da želite pomirenje, već da vaš um još obrađuje iskustva iz te veze.

Ne postoji univerzalno tumačenje snova

Stručnjaci naglašavaju da je značenje svakog sna veoma lično i da zavisi od iskustava, emocija i odnosa koje osoba ima u stvarnom životu.

Zbog toga isti san može imati potpuno drugačije značenje za dvije osobe. Umjesto traženja univerzalnog objašnjenja, psiholozi savjetuju da obratite pažnju na osjećanja koja je san izazvao i na to šta osoba iz sna predstavlja upravo vama.

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Iako snovi mogu biti intrigantni, oni ne predstavljaju pouzdano predviđanje budućnosti, već često odražavaju način na koji naš mozak obrađuje svakodnevna iskustva, uspomene i emocije.

(Blic)