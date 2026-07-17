Zašto sanjamo bivše partnere?

Autor:ATV redakcija
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Ako se u snovima jave bivši partner, simpatija, kolega, ili osoba o kojoj uopšte nismo razmišljali, onda takvi snovi često u nama probude posebnu radoznalost.
Mnogi se pitaju da li takvi snovi nose skrivenu poruku ili su samo plod mašte.
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Stručnjaci smatraju da snovi najčešće odražavaju naše misli, emocije i iskustva, ali mogu ukazivati i na osjećanja ili unutrašnje dileme kojih nismo u potpunosti svjesni. Osoba koja se pojavljuje u snu ne mora nužno biti u središtu njegovog značenja, već može simbolizovati nešto sasvim drugo u našem životu.
Psihoanalitičar Sigmund Frojd smatrao je da su snovi put do nesvjesnog dijela ličnosti, u kojem se nalaze potisnute želje, sjećanja i emocije.
Savremeni stručnjaci navode da osoba iz sna često simbolizuje određenu osobinu ili odnos. Na primjer, šef može predstavljati autoritet, majka brigu i sigurnost, dok prijatelj može simbolizovati potrebu za bliskošću ili podrškom.
Ako se ista osoba često pojavljuje u snovima, moguće je da postoje nerazriješena osjećanja ili situacije koje vaš um i dalje obrađuje.
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Psiholog Džesi Lajon ističe da san u kojem izlazite ili imate intiman odnos s nekim ne znači nužno da želite vezu s tom osobom.
Prema njegovim riječima, takvi snovi često ukazuju na potrebu za dubljom povezanošću s određenim dijelom sopstvene ličnosti ili na nerazriješene emocije iz prošlosti. San o bivšem partneru, na primjer, ne mora značiti da želite pomirenje, već da vaš um još obrađuje iskustva iz te veze.
Stručnjaci naglašavaju da je značenje svakog sna veoma lično i da zavisi od iskustava, emocija i odnosa koje osoba ima u stvarnom životu.
Zbog toga isti san može imati potpuno drugačije značenje za dvije osobe. Umjesto traženja univerzalnog objašnjenja, psiholozi savjetuju da obratite pažnju na osjećanja koja je san izazvao i na to šta osoba iz sna predstavlja upravo vama.
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Iako snovi mogu biti intrigantni, oni ne predstavljaju pouzdano predviđanje budućnosti, već često odražavaju način na koji naš mozak obrađuje svakodnevna iskustva, uspomene i emocije.
(Blic)
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