Od 22. jula ove znakove čeka veliki novčani dobitak: Pare će stizati sa svih strana

Nebo se prebacuje na potpuno novu, hrabriju frekvenciju, a za četiri miljenika Zodijaka počinje period neviđenog obilja i ozbiljnih novčanih dobitaka. Zaboravite na stezanje kaiša – ona ista brava koja je mjesecima bila zaglavljena, sada se širom otvara i donosi vam olakšanje.

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Provjerite odmah da li ste baš vi među srećnicima kojima se život okreće u njihovu korist i kojima stiže novac koji su i te kako zaslužili.

Ovan

Ovan mjesecima radi duplo, a priznanje kasni kao autobus po kiši. Od 22. jula, kroz prvu nedjelju sezone Lava, stiže poziv koji ste prestali da očekujete, vjerovatno u srijedu. Neko konkretno nudi novac za ono što ste do sada radili iz inata. Prihvatite ponudu naglas i odmah, ne odlažite je za ponedjeljak.

Lav

Lav je cijelu sezonu Raka proveo praveći se da mu ne smeta što mu novčanik diktira raspoloženje. Kada Sunce u Lavu obasja vaš znak, u prvoj polovini avgusta vraća se stari dug, i to na račun, ne na riječi.

Mijenja se ton u kući, od strepnje ka miru. Uzmite taj novac bez griže savjesti, zaslužili ste svaku paru.

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Strijelac

Strijelcu je posljednjih mjeseci sve djelovalo kao čekaonica bez broja na displeju. Krajem jula otvara se prilika vezana za daljinu, drugi grad ili stranca, koja donosi konkretan honorar. Ne gledajte cijenu karte kao trošak. Spakujte se i recite da prije nego što razmislite dvaput.

Bik

Bik je dugo živio sa knedlom u grlu svaki put kada zazvoni telefon iz banke. Do kraja jula, tokom sezone Lava, jedan papir konačno dobija potpis, kredit, isplata ili prodaja koja je visila mjesecima. Osjetićete kako vam se ramena spuštaju. Ne trošite sve odjednom, dio ostavite sebi za novi početak.

(ŽenaBlic)