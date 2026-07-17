Rođeni u ovim znakovima su najveće svađalice: Imate li ih u svojoj blizini?

Neki ljudi jednostavno ne mogu ostati mirni ako im se nešto ne dopadne tokom razgovora.

Za njih svaka priča lako može da preraste u raspravu, jer imaju snažnu potrebu da objasne svoj stav i odbrane ono u šta vjeruju.

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Prema astrološkim tumačenjima, pripadnici pojedinih znakova poznati su po tome da su veoma direktni, temperamentni i da teško odustaju kada uđu u raspravu. Astrolozi izdvajaju dva horoskopska znaka koja se posebno povezuju sa ovakvim karakteristikama.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj otvorenosti i snažnom karakteru. Kada im nešto zasmeta, neće dugo razmišljati, odmah će reći šta misle. Njihova direktnost ponekad može da djeluje previše iskreno, pa se lako nađu u raspravi čak i kada im to nije bio cilj. Ne podnose kada imaju osjećaj da ih neko ne poštuje, ignoriše ili pokušava da nametne svoje mišljenje.

Kada vjeruju da su u pravu, Ovnovi će se boriti za svoj stav i iznijeti svaki argument koji imaju. Ipak, njihova ljutnja obično kratko traje, brzo se smire i ne vole dugo da ostaju u lošim odnosima.

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Blizanci

Blizanci su znak koji uživa u razgovorima, razmjeni ideja i različitim pogledima na svijet. Njima rasprava često nije znak svađe, već prilika za zanimljiv razgovor i dokazivanje kroz argumente. Vole da postavljaju pitanja, analiziraju tuđe stavove i pronađu ono što im djeluje nelogično. Zbog njihove brzine razmišljanja i britkog jezika, ponekad mogu da zvuče provokativno čak i kada nemaju namjeru da izazovu sukob.

(ŽenaBlic)