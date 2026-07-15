Dejvid Bekam stiže u Fortnajt

Dejvid Bekam će uskoro postati deo Fortnajt. Legendarni engleski fudbaler je potvrdio saradnju sa Epik Gejmkom objavom na društvenim mrežama, uz poruku da radi na svom novom Fortnajt karakteru, koji će biti dostupan uskoro.

Ubrzo nakon toga, i zvanični Fortnajt nalozi na društvenim mrežama su objavili kratki tizer u kom se Bekam u ogledalu pojavljuje u svom in-game izdanju, čime je saradnja i zvanično potvrđena.

Za razliku od većine likova, Bekam će u Fortnajt stići sa dva autfita.

Prvi predstavlja njegov prepoznatljivi izgled u kultnom dresu sa brojem sedam, dok je drugi inspirisan njegovom današnjom ulogom suvlasnika Inter Miami CF, pa umesto fudbalske opreme nosi elegantno odjelo.

U tizeru se može čuti i kako Bekam kroz šalu kaže da bi “dva outfita bila sjajna”, neposredno prije nego što se u ogledalu pojavi njegova Fortnajt verzija.

Kada izlazi skin?

Epik Gejms još nije saopštio zvaničan datum izlaska, ali brojni izvori očekuju da će se skin pojaviti u Item Šopu tokom naredne nedjelje.

Kako se finale Svjetskog prvenstva 2026 igra 19. jula, mnogi smatraju da bi objava mogla da stigne već 18. jula, neposredno uoči završnice turnira.

Setting up the perfect play. Victory Royale incoming with David Beckham. pic.twitter.com/EOohV4oYpr — Fortnite (@Fortnite) July 14, 2026

Bekamovi skinovi će moći da se kupe u Fortnajt Item Šopu, a očekuje se da budu dostupni pojedinačno ili kao dio zajedničkog bundlea, što je uobičajena praksa za Ikon Series kozmetiku.

Za sada nisu potvrđene cijene, niti sadržaj kompletnog paketa, ali kruže glasine da bi uz skinove mogli da stignu i dodatni itemi, poput ranca inspirisanog fudbalskom loptom.

Bekam nije stran svijetu gejminga i esporta. Jedan je od suosnivača organizacije Guild Esports, koja je prethodnih godina ostvarila zapažene rezultate upravo u Fortnajt takmičenjima. Dolaskom u igru pridružiće se drugim fudbalskim zvijezdama koje već imaju svoje skinove, među kojima su Hari Kejn i Lionel Mesi.

(telegraf)