Pljušte optužbe zbog popularne igrice: Konami na udaru zbog "skriptinga"

Ovu popularnu igricu koriste milioni igrača koji se takmiče u raznim kategorijama od kojih su najčešći onlajn mečevi. Međutim, tokom igre u posebnim trenucima dešava se da igrica "poludi", odnosno da igrači na terenu počinju da rade neobjašnjive stvari kao što su promašaji, pogrešna dodavanja, loše kretanje i slično.

Zbog toga brojni korisnici optužuju Konami za skripting (scripting). Popularno prevedeno, to je osjećaj da igrica igra protiv tebe. Na račun toga objavljen je niz video zapisa koji svjedoče skriptingu.

Igrica je poznata po fudbalskim veteranima koji se mogu kupiti za novac ili bodove koje je teško skupiti. Tako legendarni fudbaleri poput Zlatana Ibrahimovića, Pelea, Maradone ili Olvera Kana imaju najveće moguće ocjene. Skripting se najbolje uočava upravo kod tih fudbalera. Oliver Kan počne primati neobjašnjive i smiješne golove, Pele ne postiže golove iz nevjerovatnih prilika, dok npr. Dejvid Bekam ili Andrea Pirlo promašuju nelogična dodavanja. Takođe, kod odbrambenih igrača primjetno je da ne reaguju kada se izda naredba za uklizivanjem ili sa ne reaguju odmah kada treba izbiti loptu iz kaznenog prostora.

"Nevidljiva ruka Konamija"

Igrači se žale da se dešava u utakmicama da vode 2:0, a na kraju završe sa porazom 2:3. Ništa nije neobično za fudbal, ali neke stvari jesu. Igrači svjedoče kako njihova odbrana postaje smotana, a često primaju golove sa velike udaljenosti. Isto tako nemoguće je postići gol. U sigurnim prilikama lopta pogađa stativu ili prečku i jednostavno je nemoguće doći do gola. Dešava se i da komande za trenutak ne odreaguju, što je problematično u onlajn mečevima.

Konami nikada nije javno priznao da postoje tajni kodovi, ali su saopštavali kako postoji podrška novim igračima. Upravo tu i nastaje problem jer se često dešava da igrači iz viših liga nelogično gube mečeve od početnika.

Kako je Konami objašnjavao, stvar je u podršci početnicima da se ne bi obeshrabrili u startu. Međtuim, stituacija se dodatno usložnjava upravo zbog toga.

Kako eksperti kažu, igrači često ubjeđeni da niz poraza koji imaju protiv ložiji igrača nije do igrice, nego su njihovi igrači loši, odlučuju se na suludo trošenje novca za kupovinu novih. A to nema kraja. Naime, Konami posjeduje posebne licence sa penzionisanim fudbalerima. Ako korisnici igrice bogato plate da u svom timu imaju Mesija, nekoliko mjeseci kasnije pojaviće se novi Mesi iz 2008. godine koji će imati bolje ocjene od ovoga kojeg posjedujete.

Riječ je o prilično velikoj zavrzlami koja neće lako da se riješi. Ono što je evidentno da gotovo svaka najava iz Konamija stiže sa porukama "stop scripting" i takvih komentara je hiljade.

Skripting (scripting) je glavna optužba korisnika na račun Konamija. U pitanju je kodiranje koje u određenim trenucima daje prednost protivniku iz niza razloga. Konami nikada javno nije progovorio na ovu temu