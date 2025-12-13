Harizmatična Lara Kroft se vraća sa dvije nove igre Tomb Raider

Nakon duge pauze za Laru Kroft, dvije nove avanture dolaze u franšizu Tomb Raider. To će biti prve nove igre u seriji od 2018. godine, a obe će objaviti Amazon.

''Najavljena na dodjeli nagrada za video igre u Los Anđelesu, igra Tomb Raider Catalyst glumi harizmatičnu, samouvjerenu i impresivnu Laru Kroft iz originalnih igara iz 1990-ih“, kaže direktor igre Vil Kerslejk.

Smještena na pijacama, planinama i, naravno, drevnim strukturama sjeverne Indije, Lara se trka protiv drugih lovaca na blago kako bi pronašla potencijalno katastrofalne artefakte. Radnja igre je smještena u 2027. godinu.

Crystal Dynamics je prethodno razvio Tomb Raider Legend, Anniversary i Underworld, kao i trilogiju za restartovanje sa mlađom, ranjivijom Larom.

Njihova najnovija igra u seriji bila je Shadow of the Tomb Raider iz 2018. godine.

U međuvremenu, Tomb Raider: Legacy of Atlantis se razvija u saradnji sa Flying Wild Hog u Poljskoj.

Sa modernizovanom borbom i redizajniranim zagonetkama istraživanja grobnica, igra je proširena reinterpretacija prve avanture Lare Kroft iz 1996. godine, koja ju je učvrstila kao jednog od najprepoznatljivijih likova u video-igrama, prenosi Kliks.