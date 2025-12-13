Logo
Large banner

Harizmatična Lara Kroft se vraća sa dvije nove igre Tomb Raider

13.12.2025

11:20

Komentari:

0
Харизматична Лара Крофт се враћа са двије нове игре Tomb Raider

Nakon duge pauze za Laru Kroft, dvije nove avanture dolaze u franšizu Tomb Raider. To će biti prve nove igre u seriji od 2018. godine, a obe će objaviti Amazon.

''Najavljena na dodjeli nagrada za video igre u Los Anđelesu, igra Tomb Raider Catalyst glumi harizmatičnu, samouvjerenu i impresivnu Laru Kroft iz originalnih igara iz 1990-ih“, kaže direktor igre Vil Kerslejk.

Smještena na pijacama, planinama i, naravno, drevnim strukturama sjeverne Indije, Lara se trka protiv drugih lovaca na blago kako bi pronašla potencijalno katastrofalne artefakte. Radnja igre je smještena u 2027. godinu.

Хакер

Srbija

Tri djevojčice otete putem platforme za igrice: Upozorenje za roditelje

Crystal Dynamics je prethodno razvio Tomb Raider Legend, Anniversary i Underworld, kao i trilogiju za restartovanje sa mlađom, ranjivijom Larom.

Njihova najnovija igra u seriji bila je Shadow of the Tomb Raider iz 2018. godine.

U međuvremenu, Tomb Raider: Legacy of Atlantis se razvija u saradnji sa Flying Wild Hog u Poljskoj.

Sa modernizovanom borbom i redizajniranim zagonetkama istraživanja grobnica, igra je proširena reinterpretacija prve avanture Lare Kroft iz 1996. godine, koja ju je učvrstila kao jednog od najprepoznatljivijih likova u video-igrama, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

video igre

Lara Kroft

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Атрактивна плавуша као Лара Крофт: Да ли је боља од оригинала?

Scena

Atraktivna plavuša kao Lara Kroft: Da li je bolja od originala?

2 god

0
Стиже највише ишчекивана игра у историји

Nauka i tehnologija

Stiže najviše iščekivana igra u istoriji

1 god

0
Игра још није изашла, а скупила 700 милиона долара!

Nauka i tehnologija

Igra još nije izašla, a skupila 700 miliona dolara!

1 god

0
Игра толико бизарна да су је забранили

Nauka i tehnologija

Igra toliko bizarna da su je zabranili

2 god

0

Više iz rubrike

Стручњаци дигли узбуну: Нови филм Леонарда Дикаприја крије вирус

Nauka i tehnologija

Stručnjaci digli uzbunu: Novi film Leonarda Dikaprija krije virus

19 h

0
Промјена за кориснике Фејсбука и Инстаграма

Nauka i tehnologija

Promjena za korisnike Fejsbuka i Instagrama

1 d

0
Научници открили протеин одговоран за смртоносне мистериозне болести

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili protein odgovoran za smrtonosne misteriozne bolesti

1 d

0
računar, haker, tehnologija

Nauka i tehnologija

5 savjeta da vas ne prevare na internetu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

26

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

13

22

Umro otac Zvezdana Terzića!

13

17

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

13

15

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

13

05

Banjaluka: Udes na ulazu u pijacu, saobraćaj potpuno blokiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner