Prvi napad u posljednjih 35 godina: Planinski lav usmrtio ženu u Koloradu

Izvor:
SRNA
02.01.2026
22:11
Komentari:0
Žena je usmrćena u napadu planinskog lava u Koloradu, što je prvi ovakav incident u ovoj američkoj državi u posljednjih 35 godina, rekla je portparol prirodnog parka "Estes" Kara Van Hus.
Ženu bez svijesti pronašli su planinari juče oko podneva na stazi planine Krozije. Oni su u blizini tijela vidjeli planinskog lava i otjerali ga bacajući kamenje.
Ljekar koji je bio među planinarima ukazao je pomoć ženi, ali nije pronašao puls, rekla je novinarima Van Husova.
Policajci su kasnije usmrtili planinskog lava u tom području.
Nije poznato da li je u napadu učestvovala jedna ili više životinja, saopštile su snage reda.
Napadi planinskih lavova na ljude u Koloradu su rijetki, a od 1990. godine prijavljeno ih je 28.
Društvo
6 h0
Društvo
6 h0
Društvo
6 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
22
11
22
03
22
00
21
50
21
47
Trenutno na programu