Logo
Large banner

Prvi napad u posljednjih 35 godina: Planinski lav usmrtio ženu u Koloradu

Izvor:

SRNA

02.01.2026

22:11

Komentari:

0
Први напад у посљедњих 35 година: Планински лав усмртио жену у Колораду
Foto: Pexels

Žena je usmrćena u napadu planinskog lava u Koloradu, što je prvi ovakav incident u ovoj američkoj državi u posljednjih 35 godina, rekla je portparol prirodnog parka "Estes" Kara Van Hus.

Ženu bez svijesti pronašli su planinari juče oko podneva na stazi planine Krozije. Oni su u blizini tijela vidjeli planinskog lava i otjerali ga bacajući kamenje.

Ljekar koji je bio među planinarima ukazao je pomoć ženi, ali nije pronašao puls, rekla je novinarima Van Husova.

Policajci su kasnije usmrtili planinskog lava u tom području.

Nije poznato da li je u napadu učestvovala jedna ili više životinja, saopštile su snage reda.

Napadi planinskih lavova na ljude u Koloradu su rijetki, a od 1990. godine prijavljeno ih je 28.

Podijeli:

Tag:

životinje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марићи се „живи сахранили“, па направили фешту за 200 људи

Društvo

Marići se „živi sahranili“, pa napravili feštu za 200 ljudi

6 h

0
Брачни пар Милошевић дјеци уљепшава празнике: Скоро три деценије спремају пакетиће за најмлађе

Društvo

Bračni par Milošević djeci uljepšava praznike: Skoro tri decenije spremaju paketiće za najmlađe

6 h

0
Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз

Društvo

Respiratorni virusi u porastu, simptomi blagi, oporavak brz

6 h

0
Колика ће бити цијена прасића за Божић?

Društvo

Kolika će biti cijena prasića za Božić?

6 h

0

Više iz rubrike

Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

Svijet

Oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane: Informacije su netačne

7 h

0
Нуклеарна електрана

Svijet

Zašto je prekinut rad nuklearnog reaktora u Finskoj

7 h

0
Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

Svijet

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

8 h

0
Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

Svijet

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

11

Prvi napad u posljednjih 35 godina: Planinski lav usmrtio ženu u Koloradu

22

03

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

22

00

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

21

50

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

21

47

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner