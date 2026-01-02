Prvi napad u posljednjih 35 godina: Planinski lav usmrtio ženu u Koloradu

Žena je usmrćena u napadu planinskog lava u Koloradu, što je prvi ovakav incident u ovoj američkoj državi u posljednjih 35 godina, rekla je portparol prirodnog parka "Estes" Kara Van Hus.

Ženu bez svijesti pronašli su planinari juče oko podneva na stazi planine Krozije. Oni su u blizini tijela vidjeli planinskog lava i otjerali ga bacajući kamenje.

Ljekar koji je bio među planinarima ukazao je pomoć ženi, ali nije pronašao puls, rekla je novinarima Van Husova.

Policajci su kasnije usmrtili planinskog lava u tom području.

Nije poznato da li je u napadu učestvovala jedna ili više životinja, saopštile su snage reda.

Napadi planinskih lavova na ljude u Koloradu su rijetki, a od 1990. godine prijavljeno ih je 28.