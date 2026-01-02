Oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane: Informacije su netačne

Informacije o navodnom napadu ruskih oružanih snaga na ukrajinski grad Harkov su netačne, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Iz Ministarstva navode da ruske oružane snage nisu planirale niti vršile bilo kakve raketne ili vazdušne napade unutar gradskih granica Harkova.

"Tvrdnje kijevskog režima o navodnom `ruskom napadu na Harkov` imaju za cilj da odvrate međunarodnu pažnju od brutalnog terorističkog napada koji su ukrajinske oružane snage izvršile na civile u naselju Horli u Hersonskoj oblasti tokom noći 1. januara", naglašava se u saopštenju.