Izrael uništio 80 odsto iranskih PVO sistema

Autor:

ATV

05.03.2026

22:39

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Izrael je uništio 80 odsto iranskih sistema protivvazdušne odbrane i više od 60 odsto lansera balističkih raketa, rekao je načelnik Generalštaba izraelske vojske general-potpukovnik Ejal Zamir.

"U roku od 24 časa postigli smo gotovo potpunu vazdušnu nadmoć nad iranskim nebom", rekao je Zamir za "Tajms of Izrael".

On je istakao da je Izrael prešao u novu fazu kampanje protiv Irana.

OTKAZANO VIŠE OD 11.000 LETOVA

Više od 11.000 planiranih letova otkazano je na glavnim aerodromima zemalja Bliskog istoka otkako su SAD i Izrael napali Iran u subotu, 28. februara.

Prema podacima "Flajtradar24", stotine hiljada putnika zatočeno je u tom regionu zbog širenja sukoba između SAD, Izraela i Irana.

Mnoge zemlje, među kojima je Srbija, prate situaciju i rade na tome da evakuišu svoje građane iz zaraćenog regiona. Evakuaciju svojih državljana počela je i BiH.

