Orban o prijetnjama Zelenskog

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da ga ne interesuju prijetnje ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

"Ne tiču me se prijetnje Zelenskog. On prijeti Mađarskoj, ali neće moći da me natjera da odustanem od zaštite mađarskih porodica", napisao je Orban na društvenoj mreži "Iks".

Zelenski je ranije danas zaprijetio mađarskom premijeru susretom sa ukrajinskim vojnicima zbog toga što je Mađarska blokirala još jedan kredit EU za Ukrajinu.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da niko ne može da ucjenjuje, niti da prijeti Mađarskoj i njenom premijeru.