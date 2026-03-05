Logo
Large banner

Orban o prijetnjama Zelenskog

05.03.2026

23:03

Komentari:

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da ga ne interesuju prijetnje ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

"Ne tiču me se prijetnje Zelenskog. On prijeti Mađarskoj, ali neće moći da me natjera da odustanem od zaštite mađarskih porodica", napisao je Orban na društvenoj mreži "Iks".

Зеленски

Svijet

Zelenski zaprijetio Orbanu: Daćemo njegovu adresu našim Oružanim snagama

Zelenski je ranije danas zaprijetio mađarskom premijeru susretom sa ukrajinskim vojnicima zbog toga što je Mađarska blokirala još jedan kredit EU za Ukrajinu.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da niko ne može da ucjenjuje, niti da prijeti Mađarskoj i njenom premijeru.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Vladimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сијарто: Нико не може да пријети Мађарској или њеном премијеру

Svijet

Sijarto: Niko ne može da prijeti Mađarskoj ili njenom premijeru

3 h

0
Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

Svijet

Zelenski u nevjerici: Za tri dana na Bliskom istoku ispaljeno više raketa nego što je Ukrajina vidjela za cio rat

4 h

0
Зеленски и Епстин

Svijet

Zaharova: Podaci o postupcima kijevskog režima prema djeci prevazišli bi Epstajnov skandal

7 h

0
Украјина разговарала са САД о могућем одлагању преговора са Русијом због рата у Ирану

Svijet

Ukrajina razgovarala sa SAD o mogućem odlaganju pregovora sa Rusijom zbog rata u Iranu

9 h

0

Više iz rubrike

Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

Svijet

Finska ukida zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji

1 h

0
Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

Svijet

Izrael uništio 80 odsto iranskih PVO sistema

2 h

0
Песков : Ово није наш рат

Svijet

Peskov : Ovo nije naš rat

2 h

0
Исмаил Кани убијен у Ирану!

Svijet

Ismail Kani ubijen u Iranu!

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Orban o prijetnjama Zelenskog

22

53

Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

22

52

Finska ukida zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji

22

39

Izrael uništio 80 odsto iranskih PVO sistema

22

34

Peskov : Ovo nije naš rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner