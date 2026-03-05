Logo
Finska ukida zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji

Agencije

05.03.2026

22:52

0
Finska vlada je odobrila amandmane na Zakon o nuklearnoj energiji, kojima se predlaže ukidanje ograničenja na uvoz nuklearnog oružja u zemlju, saopštila je pres-služba Ministarstva odbrane Finske, prenio je "Interfaks".

"Prema važećem zakonu, uvoz nuklearnih eksploziva u Finsku, kao i njihov transport, isporuka ili skladištenje u Finskoj, potpuno je zabranjen. Nacrt amandmana predlaže dozvolu uvoza nuklearnih eksploziva u Finsku, kao i njihov transport, isporuka ili skladištenje u Finskoj u budućnosti, ako je to povezano sa odbranom Finske, kolektivnom odbranom NATO-a ili odbrambenom saradnjom", navodi se u saopštenju za medije.

Napominje se da većina zemalja NATO-a nije utvrdila nikakva ograničenja u svom zakonu o punoj primeni odbrane i odvraćanja. Stoga će finsko zakonodavstvo nacrt uskladiti sa operacijama NATO-a.

"Cilj zakona je da se osigura kredibilitet odvraćanja NATO-a, uključujući sve njegove komponente. Amandman će poboljšati preventivno odvraćanje i ima za cilj da spriječi upotrebu vojne sile protiv Finske i celog saveza", naglasilo je Ministarstvo odbrane.

Istovremeno, istakli su da Finska navodno ne želi da rasporedi nuklearno oružje na svojoj teritoriji, a da ni NATO nema planove da to učini.

Prijedlog zakona o amandmanima je podnesen Parlamentu na razmatranje.

Nuklearno oružje

Finska

