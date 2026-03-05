Iran tvrdi: Pogođen nosač aviona Abraham Linkoln!

Autor:ATV
Iranski centralni štab Hatam el-Anbije saopštio je danas, 5. marta, da je američki nosač aviona Abraham Linkoln pogođen iranskim dronovima u Omanskom moru.
"Nosač aviona Abraham Linkoln, koji se približio 340 kilometara od iranskih morskih granica u Omanskom moru u pokušaju da kontroliše Ormuski moreuz, pogođen je dronovama mornarice Korpusa Iranske revolucionarne garde", rekao je portparol centralnog štaba Hatam el-Anbije, prenosi Tasnim.
Portparol je dodao da je brod brzo pobjegao sa svojim razaračima i da je sada hiljadu kilometara udaljen od regiona.
Iranska vojska je u nedjelju takođe tvrdila da je pogodila nosač aviona sa četiri krstareće rakete, a da je nakon napada brod otplovio ka Indijskom okeanu.
Američki vojni zvaničnici negirali su izvještaje da su rakete pogodile brod, prenosi Tanjug.
