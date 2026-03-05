Logo
U Sarajevo sletio avion iz Dubaija s državljanima BiH

Autor:

ATV

05.03.2026

20:55

У Сарајево слетио авион из Дубаија с држављанима БиХ
Foto: Screenshot / Avaz

Prvi avion sa državljanima BiH, koji su evakuisani sa Bliskog istoka, sletio je iza 20 sati na Aerodrom Sarajevo, pišu federalni mediji.

Podsjećamo, Savjet ministara donio je danas odluku da se iz tekuće rezerve izdvoji 800.000 KM za čarter letove kako bi se evakuisali državljani BiH iz Dubaija.

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković rekao je na konferenciji za novinare da se prikupljaju ponude avio-kompanija, te da će sutra, u skladu sa zakonskim procedurama, biti odabrana kompanija koja će obavljati evakuacije državljana BiH.

On je naglasio da će prioritet imati trudnice, djeca, majke s malom djecom i starije osobe.

Oglasio se i Amidžić

Završena je sjednica Savjeta ministara BiH, na kojoj je usvojena odluka kako bi počela evakuacija građana BiH iz zemalja Bliskog istoka, rekao je ministar finansija u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Rekao je da su sredstva su obezbijeđena i da očekuje brzu realizaciju od strane Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara.

- Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Savjet ministara usvojio je Informaciju o proceduri zaključivanja sporazuma sa Evropskom komisijom za Plan rasta, čime se otvara put ka 976 miliona evra predviđenih za BiH. Uputiću zahtjev za predfinansiranje, čime će biti stvoreni uslovi da BiH dobije prva sredstva u iznosu od 68 miliona evra - naveo je Amidžić.

