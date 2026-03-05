Dodik: O ženama ni izbliza nije opjevan njihov značaj za porodicu i društvo

Lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je u Srpcu osmomartovskoj proslavi žena SNSD-a i tom prilikom istakao kako o ženama ni izbliza nije opjevan njihov značaj za porodicu i društvo.

"Uoči njihovog praznika slavimo sa ženama SNSD-a u Srpcu, uz nauk nama muškarcima da treba da ih poštujemo, pazimo i čuvamo 365 dana", napisao je Dodik na Iksu.

