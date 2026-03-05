Dodik: O ženama ni izbliza nije opjevan njihov značaj za porodicu i društvo

Autor:ATV
05.03.2026
22:04
Komentari:0
Lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je u Srpcu osmomartovskoj proslavi žena SNSD-a i tom prilikom istakao kako o ženama ni izbliza nije opjevan njihov značaj za porodicu i društvo.
"Uoči njihovog praznika slavimo sa ženama SNSD-a u Srpcu, uz nauk nama muškarcima da treba da ih poštujemo, pazimo i čuvamo 365 dana", napisao je Dodik na Iksu.
O ženama su ispjevane i napisane hiljade pjesama, a ni izbliza nije opjevan njihova značaj za porodicu i društvo.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 5, 2026
Uoči njihovog praznika slavimo sa ženama SNSD-a u Srpcu, uz nauk nama muškarcima da treba da ih poštujemo, pazimo i čuvamo 365 dana. pic.twitter.com/EZ36TLwcjd
Prema njegovim riječima, o ženama su ispjevane i napisane hiljade pjesama, a ni izbliza nije opjevan njihov značaj za porodicu i društvo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu