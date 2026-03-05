Kakvo će biti vrijeme za vikend

Autor:ATV
U Republici Srpskoj u subotu, 7. marta, biće pretežno sunčano i toplo, a u nedjelju, 8. marta, od sredine dana lokalno je moguća kiša u višim predjelima od zapada ka istoku, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha u subotu biće od nula do šest, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna od 14 do 19 stepeni Celzijusovih.
U nedjelju minimalna temperatura vazduha iznosiće od tri do sedam, u višim predjelima od nule, a maksimalna od 16 do 20 stepeni Celzijusovih.
Meteorolozi za ponedjeljak, 9. marta, najavljuju sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, a u drugom dijelu dana lokalno slabu kišu ili pljusak.
Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, u višim predjelima od jedan stepen, a maksimalna od 15 do 19, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.
