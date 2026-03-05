Logo
Cvijanović na panelu Vašingtonu: BiH je posljednja istinska kolonija u Evropi

ATV

05.03.2026

18:09

0
Жељка Цвијановић учествује на панелу под називом Национални суверенитет и стране миграције у оквиру Самита Савеза суверених нација у Вашингтону
Foto: Ustupljena fotografija

BiH je posljednja istinska kolonija u Evropi i ljudi to ne znaju i nisu upoznati sa tim, kaže srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja učestvuje u Vašingtonu na panelu "Nacionalni suverenitet i strane migracije" u okviru Samita Saveza suverenih nacija.

BiH je posljednja istinska kolonija u Evropi i ljudi to ne znaju i nisu upoznati. Iako sam u politici više od 20 godina, nisam mogla da govorim o tome. Danas je drugačije i to i ovo okupljanje dokazuje. Stvari se mijenjaju", rekla je Cvijanović na panelu.

Цвијановић на панелу Вашингтону
Cvijanović na panelu Vašingtonu

Imamo i problem sa "gradnjom nacija"

Ona je istakla da je BiH pravi primjer "gradnje nacija", te dodala da je predsjednik SAD-a Donald Tramp rekao da je završeno sa tom politikom.

"Ovo je trenutak u istoriji kada morate u potpuno okrenuti na drugo poglavlje, kako bi povratili suverenitet i povratili zemlju njenim izabranim predstavnicima u cilju da spriječimo strance, koji nisu izabrani u našoj zemlji da skidaju legitimno izabrane predstavnike, nameću zakone. Hoću da budete svjesni da imamo stranog birokratu koji misli da može da nameće zakone uprkos činjenici da imamo demokratski izabran parlament", kaže Cvijanović.

Govorila je i o migracija, te o borcima iz islamskih zemalja tokom rata u BiH.

Цвијановић на панелу Вашингтону
Cvijanović na panelu Vašingtonu

"Kada su u pitanju migracije moram da spomenem jednu stvar kada je u pitanju BiH. Nismo samo vidjeli migracije u prošlih 10-15 godina, imalo smo ljude iz ovih zemalja koji su ratovali u BiH. Poslije su iz BiH išli kao džihadisti u druge zemlje i bojna polja i učestvovali u ISIS-u i Al Kaidi", rekla je Cvijanović.

Željka Cvijanović

