Amerikanci ušli u Iran: "Do Teherana što je prije moguće"

Ekipa Si-En-Ena prešla je danas granicu Irana, postavši prva američka TV mreža koja je ušla u tu zemlju od početka rata između SAD i Irana.

Nakon što je danas prešao granicu, izvještač Si-En-Ena Frederik Plajtdžen kazao je da on i njegov tim sada pokušavaju da stignu "do glavnog grada Teherana što je brže moguće", nakon što su dobili vizu od iranske vlade za izveštavanje.

Put do Teherana

- Takođe ne znamo kako će izgledati situacija na putu ka Teheranu, koliko će kontrolnih punktova biti i naravno znamo da se istovremeno vode masovne borbene operacije - kazao je Plajtdžen u kratkom snimku načinjenom u automobilu u pokretu.

Plajtdžen je rekao da su on i tim svjesni da je njihova destinacija Teheran "bila pod gotovo stalnim napadima i masivnim vazdušnim udarima koji se tamo dešavaju“ i da je pretrpela veliku štetu i žrtve zbog američko-izraelskog bombardovanja.

Si-En-En navodi da je Iran nastavio da napada zemlje širom Persijskog zaliva i najavio nastavak odmazdi.