Logo
Large banner

Amerikanci ušli u Iran: "Do Teherana što je prije moguće"

Autor:

ATV

05.03.2026

18:54

Komentari:

0
Американци ушли у Иран: "До Техерана што је прије могуће"
Foto: CNN

Ekipa Si-En-Ena prešla je danas granicu Irana, postavši prva američka TV mreža koja je ušla u tu zemlju od početka rata između SAD i Irana.

Nakon što je danas prešao granicu, izvještač Si-En-Ena Frederik Plajtdžen kazao je da on i njegov tim sada pokušavaju da stignu "do glavnog grada Teherana što je brže moguće", nakon što su dobili vizu od iranske vlade za izveštavanje.

Put do Teherana

- Takođe ne znamo kako će izgledati situacija na putu ka Teheranu, koliko će kontrolnih punktova biti i naravno znamo da se istovremeno vode masovne borbene operacije - kazao je Plajtdžen u kratkom snimku načinjenom u automobilu u pokretu.

Plajtdžen je rekao da su on i tim svjesni da je njihova destinacija Teheran "bila pod gotovo stalnim napadima i masivnim vazdušnim udarima koji se tamo dešavaju“ i da je pretrpela veliku štetu i žrtve zbog američko-izraelskog bombardovanja.

Si-En-En navodi da je Iran nastavio da napada zemlje širom Persijskog zaliva i najavio nastavak odmazdi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CNN

Iran

Izrael Iran

Iran vijesti

Teheran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

Svijet

Tramp: Moram lično da budem uključen u izbor novog lidera Irana, Hameneijev sin neprihvatljiv

1 h

0
Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

Svijet

Objavljen snimak: Evo kako je Izrael oborio iranski avion iznad Teherana

1 h

1
Хезболах шаље своје елитне снаге у борбу против Израела!

Svijet

Hezbolah šalje svoje elitne snage u borbu protiv Izraela!

2 h

0
Предсједник Азербејџана диже војску: Алијев послао јасну поруку Ирану

Svijet

Predsjednik Azerbejdžana diže vojsku: Alijev poslao jasnu poruku Iranu

3 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

Svijet

Tramp: Moram lično da budem uključen u izbor novog lidera Irana, Hameneijev sin neprihvatljiv

1 h

0
Жељка Цвијановић учествује на панелу под називом Национални суверенитет и стране миграције у оквиру Самита Савеза суверених нација у Вашингтону

Svijet

Cvijanović na panelu Vašingtonu: BiH je posljednja istinska kolonija u Evropi

1 h

0
Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

Svijet

Objavljen snimak: Evo kako je Izrael oborio iranski avion iznad Teherana

1 h

1
Русија тестира систем спремљен за трећи свјетски рат: Глобални сукоб је "Неизбјежан!"

Svijet

Rusija testira sistem spremljen za treći svjetski rat: Globalni sukob je "Neizbježan!"

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

36

Haos u Ljubljani: Policajci ubili muškarca na trgu!

19

31

Transport u krizi: Sa granica vraćeno više od 100 teretnih vozila

19

29

Pokrenut stečaj, radnici strahuju za svoja radna mjesta

19

25

KFOR negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

19

24

Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner