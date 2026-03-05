Hezbolah šalje svoje elitne snage u borbu protiv Izraela!

Hezbolah je rasporedio elitne borce kako bi se suprotstavio izraelskim snagama na jugu Libana šaljući ih nazad u pogranični region iz kog su se povukli poslije rata 2024. godine, dok se grupa koju podržava Iran sve dublje uključuje u sukob na Bliskom istoku, javlja Rojters.

Pripadnici Hezbolahove jedinice Radvan dobili su naređenja da se uključe u borbu i zaustave napredovanje izraelskih tenkova, rekli su izvori, navodeći grad Hijam - jedno od nekoliko područja u koja su izraelske trupe navodno napredovale u srijedu - kao primjer.

Hezbolah, libanska šiitska muslimanska grupa koju je 1982. osnovala Iranska revolucionarna garda, ušao je u rat u ponedjeljak, otvorivši vatru kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe, koji je ubijen u iznenadnom američko-izraelskom napadu na Teheran.

Udari Izraela

Izrael je od tada izveo snažne udare na jug Libana i šire, poslavši više trupa preko granice i naredivši Libancima da napuste pojas teritorije u pograničnom regionu, gdje je izraelska vojska držala vojnike na nekoliko položaja još od rata 2024. godine.

Vođa Hezbolaha Naim Kasem rekao je u televizijskom obraćanju u srijedu da će se grupa suprotstaviti onome što je opisao kao izraelski plan "okupacije i ekspanzije".

"Za nas je ovo egzistencijalna odbrana", rekao je.

Hezbolah na terenu

Elitni borci Hezbolaha raspoređeni su na jug nakon što je grupa u ponedjeljak otvorila vatru raketama i dronovima, rekli su izvori koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

Oni su napustili taj dio Libana - konkretno područje između rijeke Litani i granice sa Izraelom - nakon primirja u ratu 2024. godine koje su posredovale Sjedinjene Države, i prešli severno od reke, rekli su izvori.

Izvori nisu naveli koliko je elitnih snaga Hezbolaha raspoređeno.

Libanski predsjednik Džozef Aun rekao je da je početna salva Hezbolaha u ponedjeljak ispaljena sjeverno od rijeke Litani. Hiljade militanata Hezbolaha ubijeno 2024.godine.

Portparol izraelske vojske rekao je da provjeravaju navode, ali nije odmah dao komentar na izveštaje izvora. Libanska vojska je odbila da komentariše. Kabinet premijera Navava Salama nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Izraelska vojska saopštila je u srijedu da su dva vojnika ranjena usled protivtenkovske vatre na trupe na jugu Libana, što su prve prijavljene povrede među izraelskim snagama od početka regionalnog rata.

Hezbolah je ove nedjelje objavio nekoliko napada usmjerenih na izraelske tenkove, zajedno sa brojnim lansiranjima raketa i dronova prema Izraelu.

Vojska raspoređuje trupe

Portparol izraelske vojske rekao je u srijedu da vojska "raspoređuje trupe nešto dublje" u Libanu nego ranije, "kako bi spriječila bilo kakve napade na sjeverne zajednice" u Izraelu.

U maju 2023. godine, prije nego što je napad Hamasa na Izrael 7. oktobra pokrenuo regionalni sukob, Hezbolah je pozvao medije da posmatraju kako borci Radvan jedinice simuliraju invaziju na Izrael.

Oko 5.000 boraca Hezbolaha ubijeno je u ratu sa Izraelom 2024. godine, od kojih su mnogi bili pripadnici Radvan jedinice. Rat je ostavio Hezbolah znatno oslabljenim.

Reakcija Izraela

Izrael je od tog sukoba gotovo svakodnevno izvodio udare na ciljeve Hezbolaha, uključujući napad u decembru na ono što je opisao kao kompleks za obuku koji koriste snage Radvan na jugu.

Nakon primirja 2024. godine, koje je zahtevalo da libanska vojska zaplijeni sve neovlašćeno oružje, počevši od oblasti južno od reke Litani, libanska vojska zaplijenila je mnoge skladišta oružja Hezbolaha. Hezbolah je rekao da poštuje primirje južno od Litanija, ali da se ono ne odnosi na ostatak Libana.

(Telegraf)