Izrael napao: Ubijeno osam članova Hezbolaha

U vazdušnim napadima Izraela u istočnom dijelu Libana ubijeno je osam članova militantne grupe Hezbolah, uključujući nekoliko lokalnih zvaničnika, rekla su dva pripadnika grupe.

Libansko Ministarstvo zdravlja procijenilo je broj žrtava na 10, ali nije preciziralo da li su ubijeni militanti ili civili.

Zvaničnici Hezbolaha, koji su željeli da ostanu anonimni, rekli su agenciji AP da je osam militanata ubijeno u napadima u blizini sela Rajak.

Ekipa agencije AP obišla je mjesto napada i vidjela da je uništen gornji sprat trospratnice.

Izraelska vojska je saopštila da je eliminisano nekoliko članova raketne jedinice Hezbolaha u tri različita komandna centra u oblasti Balbek.