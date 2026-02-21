Logo
Fico jasan: Spremni smo da prekinemo isporuke struje Kijevu

21.02.2026

13:07

Фицо јасан: Спремни смо да прекинемо испоруке струје Кијеву
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ako Kijev ne obnovi tranzit nafte u Slovačku do ponedjeljka, Bratislava će prekinuti vanredno snabdijevanje Ukrajine električnom energijom, upozorio je slovački premijer Robert Fico.

"Ako u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne nastavi isporuke nafte Slovačkoj, istog dana ću zatražiti od nadležnih slovačkih kompanija da prekinu vanredno snabdijevanje Ukrajine električnom energijom", napisao je Fico na društvenim mrežama.

Ukrajina je ranije odbila da nastavi isporuke ruske nafte cjevovodom "Družba" prema Mađarskoj i Slovačkoj.

