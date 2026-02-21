Fico jasan: Spremni smo da prekinemo isporuke struje Kijevu

21.02.2026
13:07
Komentari:0
Ako Kijev ne obnovi tranzit nafte u Slovačku do ponedjeljka, Bratislava će prekinuti vanredno snabdijevanje Ukrajine električnom energijom, upozorio je slovački premijer Robert Fico.
"Ako u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne nastavi isporuke nafte Slovačkoj, istog dana ću zatražiti od nadležnih slovačkih kompanija da prekinu vanredno snabdijevanje Ukrajine električnom energijom", napisao je Fico na društvenim mrežama.
Ukrajina je ranije odbila da nastavi isporuke ruske nafte cjevovodom "Družba" prema Mađarskoj i Slovačkoj.
Najnovije
Najčitanije
14
49
14
42
14
33
14
32
14
29
Trenutno na programu