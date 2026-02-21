Obilježavanje 30 godina od egzodusa Srba iz Sarajeva: "Orao" premješten u Bijeljinu

Kompanija namjenske industrije "Orao" obilježava 30 godina od egzodusa Srba iz Sarajeva i premještanja ove fabrike iz sarajevskog naselja Rajlovac u Bijeljinu.

Obilježavanje jubileja održano je u krugu preduzeća kod spomenika radnicima "Orla", koji su poginuli kao pripadnici Vojske Republike Srpske.

Služen je i pomen poginulim i preminulim radnicima koji su dali doprinos očuvanju i nastavku rada kompanije u izuzetno teškim istorijskim okolnostima.

Egzodus Srba iz Sarajeva 1996. godine bio je bolna, ali jasna lekcija - da bez snažne Republike Srpske nema sigurnosti ni ravnopravnosti za srpski narod u BiH, izjavio je ranije juče, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.