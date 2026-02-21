Prelijepe vijesti: U Srpskoj rođene 33 bebe

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 33 bebe, 15 djevojčica i 18 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 13, potom u Doboju pet, u Bijeljini četiri, u Prijedoru tri, u Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Zvorniku i Gradišci po jedna, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i pet dječaka, u Doboju pet dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice i dječak, u Foči i Trebinju po jedna djevojčica i jedan dječak, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Zvorniku djevojčica, a u Gradišci dječak.

U nevesinjskom porodilištu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.