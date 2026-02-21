Horor na ZOI, jedna od najgorih povreda ikada: Klizačica umalo ostala bez oka, ležala u lokvi krvi

21.02.2026
Zimske olimpijske igre su nam ove godine donijele mnogo istorijskih momenata, ali i neke užasne trenutke kada su sportisti i sportistkinje doživljavali povrede.
Još se pamte jauci Lindzi Von poslije katastrofalnog pada, a sada smo dobili i novu uznemirujuću povredu, gdje je na brzom klizanju poljska takmičarka Kamila Selijer udarena klizaljkom u lice.
Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?
Ona je pala tokom trke na 1.500 metara, poslije čega je klizačica koja je bila ispred nje klizaljkom zakačila po licu.
😭Terrifying Slow-Motion: Kamila Sellier's Near-Blinding Blade Accident in Olympic Short-Track Speed Skatingpic.twitter.com/eoPqegdqv3— Lunah (@Ore_Dear) February 21, 2026
Selijer je potom udarila o zaštitni zid, a njeno lice je momentalno bilo obliveno krvlju. Odmah je na klizalište utrčala medicinska služba, kako bi joj odmah ukazali pomoć i zaustavili krvarenje.
La patinadora Kamila Sellier, de Polonia, sufrió un aparatoso accidente cuando la cuchilla de la estadounidense Kristen Santos-Griswold le cortó por encima del ojo izquierdo durante los 1,500 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina. — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 21, 2026
La carrera se… pic.twitter.com/a1R6fwgoWo
Puka je sreća da je klizaljka nije udarila direktno u oko, pošto je vrh klizaljke udario centimetar ispod oka, a očigledno će imati i povrijeđenu kost lica, a sve će biti poznatije poslije pregleda i rentgentskih snimaka, prenosi Telegraf.
