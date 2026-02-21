Logo
Horor na ZOI, jedna od najgorih povreda ikada: Klizačica umalo ostala bez oka, ležala u lokvi krvi

21.02.2026

09:38

Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви
Foto: Tanjug / AP / Stephanie Scarbrough

Zimske olimpijske igre su nam ove godine donijele mnogo istorijskih momenata, ali i neke užasne trenutke kada su sportisti i sportistkinje doživljavali povrede.

Još se pamte jauci Lindzi Von poslije katastrofalnog pada, a sada smo dobili i novu uznemirujuću povredu, gdje je na brzom klizanju poljska takmičarka Kamila Selijer udarena klizaljkom u lice.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

Ona je pala tokom trke na 1.500 metara, poslije čega je klizačica koja je bila ispred nje klizaljkom zakačila po licu.

Selijer je potom udarila o zaštitni zid, a njeno lice je momentalno bilo obliveno krvlju. Odmah je na klizalište utrčala medicinska služba, kako bi joj odmah ukazali pomoć i zaustavili krvarenje.

Puka je sreća da je klizaljka nije udarila direktno u oko, pošto je vrh klizaljke udario centimetar ispod oka, a očigledno će imati i povrijeđenu kost lica, a sve će biti poznatije poslije pregleda i rentgentskih snimaka, prenosi Telegraf.

