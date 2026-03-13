Isključite ovaj uređaj iz utičnice preko noći i račun za struju će biti manji

Većina ljudi ugasi televizor daljinskim i misli da je to dovoljno. Nije! Televizor u stand-baj modu troši struju celu noć, svaku noć, i to se vidi na računu na kraju mjeseca. Kako smanjiti račun za struju počinje od jedne navike koja traje pet sekundi – da izvučete utikač iz zida prije nego što legnete.

Kada pritisnete dugme na daljinskom, televizor ne prestaje da troši struju. On prelazi u stand-baj mod i čeka sljedeću komandu. Za to čekanje troši između 5 i 15 vati na sat, zavisno od modela i starosti uređaja.

Pet vati zvuči malo, ali pomnožite to s osam sati noću i trideset dana u mjesecu. To je više od jednog kilovata mjesečno samo od televizora koji „miruje“. Stariji televizori troše i više, do 20 vati u stand-baj modu, što na godišnjem nivou pravi razliku od nekoliko stotina dinara samo od jednog uređaja.

Kako smanjiti račun za struju ne zahtjeva nove uređaje ni skupu opremu. Zahtjeva da izvučete utikač iz zida, što je besplatno i traje pet sekundi.

Nije samo televizor

Televizor je najočigledniji primjer, ali nije jedini krivac. Svaki uređaj koji ima daljinski, indikatorsku lampicu ili digitalni sat troši struju čak i kada ga ne koristite.

Dok vi spavate, ovi uređaji rade:

Mikrotalasna pećnica s digitalnim satom troši struju 24 sata dnevno

Punjač telefona koji ostane u utičnici bez telefona troši i dalje

Set-top boks, DVD plejer i gaming konzola vise na struji non-stop

Domaćinstvo koje ima pet takvih uređaja može da uštedi i do 10 posto na mjesečnom računu samo time što ih izvuče iz utičnice kada ih ne koristi. To nije teorija, to je računica koja se vidi na prvom sljedećem računu, prenosi Krstarica.

Kako smanjiti račun za struju bez odricanja

Ne morate da živite u mraku niti da isključujete svaki uređaj svaki put. Postoji lakši način.

Višestruka utičnica s prekidačem je rješenje koje ne košta mnogo, a mijenja sve. Priključite televizor, decoder i ostale uređaje na jednu takvu utičnicu i prije spavanja pritisnete jedan prekidač. Sve se isključi odjednom, bez izvlačenja svakog utikača posebno.

Druga navika koja pravi razliku je punjenje telefona. Većina ljudi puni telefon preko noći, a telefon se napuni za sat do dva. Ostatak noći punjač troši struju bez razloga. Napunite telefon uveče dok ste budni i izvucite punjač kada je gotovo.