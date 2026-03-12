Sad je jedan od ključnih stubova zdravlja, ali potrebe za snom se mijenjaju tokom života.

Dok neki ljudi prirodno ostaju duže budni, a drugi se bude veoma rano, naučna istraživanja nude jasne smjernice o tome koliko sna je potrebno različitim starosnim grupama. Preporuke nam pomažu da razumijemo koliko odmora je našem tijelu potrebno da bi pravilno funkcionisalo.

Koliko sna nam je potrebno u zavisnosti od godina?

Prema smjernicama Nacionalne fondacije za san SAD, preporučeno trajanje spavanja varira u zavisnosti od životne faze:

Novorođenčad (0-3 mjeseca): 2-5 sati

Odojčad (4-11 mjeseci): 12-15 sati

Mala djeca (1-2 godine): 11-14 sati

Djeca predškolskog uzrasta (3-5 godina): 10:00-13:00

Školska djeca (6-13 godina): 9-11 sati

Adolescenti (14-17 godina): 8-10 sati

Odrasli (18-64 godine): 7-9 sati

Starije osobe (65+): 7-8 sati

Ove preporuke se zasnivaju na istraživanjima koja povezuju trajanje sna sa fizičkim i mentalnim zdravljem, piše Vog. Međutim, ovo su opšte smjernice jer se individualne potrebe mogu razlikovati.

Rizici nedovoljnog sna

Nedostatak sna je povezan sa brojnim zdravstvenim problemima. Analiza objavljena u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine otkrila je da spavanje manje od sedam sati noću povećava rizik od srčanih oboljenja, dijabetesa tipa 2, gojaznosti i depresije. Dugotrajno uskraćivanje sna takođe može oštetiti koncentraciju i povećati rizik od nesreća.

Kako procijeniti da li vam je potrebno više sna

Koliko sna je nekome potrebno zavisi od njegovog načina života, nivoa stresa i kvaliteta sna. Ako se ujutru probudite odmorni i imate dobru koncentraciju tokom dana, vjerovatno se dovoljno naspavate. S druge strane, stalni umor, razdražljivost i loša koncentracija mogu biti znak da vam je potrebno više sna.

Praćenje vaših navika spavanja pomoću aplikacija ili pametnih uređaja može vam pomoći da razumijete sopstvene obrasce spavanja. Stručnjaci takođe preporučuju odlazak u krevet i buđenje u isto vrijeme svakog dana, jer to pomaže u stabilizaciji prirodnog ritma vašeg tijela.

Savjeti za bolji san

Za bolji san, važno je stvoriti pravo okruženje i rutinu:

Spavaća soba treba da bude tiha, tamna i malo hladnija.

Udoban dušek i jastuk mogu značajno poboljšati kvalitet vašeg sna.

Opuštajuća rutina pred spavanje, poput čitanja, meditacije ili tople kupke, pomaže.

Preporučuje se izbjegavanje kofeina i alkohola uveče.

Večera treba da bude lagana, a hrana bogata triptofanom i melatoninom može vam pomoći da se opustite.

Suplementi melatonina se ponekad koriste kako bi vam pomogli da lakše zaspite.

