Vozač iz BiH osuđen zbog smrti biciklistkinje: Popio tablete za spavanje, pa sjeo za volan

Autor:

ATV

05.03.2026

07:01

Sud u Gracu osudio je državljanina Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora zbog grubog nehata sa smrtnim ishodom.

Naime, ovaj 41-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine prije vožnje automobilom uzeo je više tableta i udario bračni par koji su bili na biciklima.

Naime, vožnja biciklom u julu prošle godine završila se tragično za jedan bračni par iz Štajerske. U Verndorfu, južno od Graca, vozač automobila je iznenada i bez kočenja udario 63-godišnjakinju i njenog supruga (68) s leđa. Biciklisti su teško povrijeđeni, a o silini udara govori da su pronađeni 30 metara jedan od drugog, u travi. Žena je nakon toga još nekoliko dana vodila borbu za život, ali je nakon nedjelju dana preminula u bolnici.

Policija je nakon nesreće vozača iz BiH zatekla u automobilu, djelovao je „izuzetno pospano“. Ispod patosnice pronađene su tablete za spavanje.

„Nema šta da se pravda“, rekao je njegov advokat na početku, a i optuženi je odmah priznao: „Kriv sam“.

Kako je došlo do udesa?

Optuženi je tokom suđenja objasnio da prije udesa nije spavao noćima, jer mu je sin bio bolestan. Zato mu je ljekar prepisao sredstva za smirenje i tablete za spavanje. Uzeo ih je odmah u apoteci i krenuo kući – uz usputnu kupovinu.

„Mislio sam da ne djeluju tako brzo“, rekao je 41-godišnjak.

„Mislio sam da je ružan san“

Samog sudara se ne sjeća, „osim jednog udarca“. Kada se kasnije probudio kod kuće (otac ga je odveo iz policije), pomislio je da je sve bio samo ružan san.

„Onda sam video oštećen automobil i znao da se to zaista dogodilo“, ispričao je kroz suze.

Jedan svjedok, koji je vozio iza bh. vozača, primijetio je da je optuženi krivuda dok vozi i nekoliko puta zamalo udario u vozila iz suprotnog pravca. Pokušao je da ga upozori sirenom – ali je zauzvrat dobio samo pokazani srednji prst.

„Na savjesti imam jedan ljudski život, neopisivo mi je žao“, bile su završne riječi optuženog. Osuđen je na godinu dana zatvora, od čega četiri mjeseca bezuslovno. Presuda nije pravosnažna, prenose Nezavisne.



