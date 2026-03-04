Logo
Ima li Bil Klinton Parkinsonovu bolest? Snimak pokrenuo spekulacije

Izvor:

ATV

04.03.2026

22:52

Komentari:

0
Има ли Бил Клинтон Паркинсонову болест? Снимак покренуо спекулације
Foto: Printscreen/X

Bivši američki predsjednik Bil Klinton svjedočio je pred Komitetom za nadzor Predstavničkog doma SAD zbog povezanosti sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Osim diskutabilnog svjedočenja, tema u javnosti je i zdravstveno stanje 79-godišnjeg Klintona koji je jedva konzumirao tečnost ispred sebe.

Dio svjedočenja čiji je isječak javno dostupan u kojem Klinton pije vodu iz šolje pokazao je kako mu se ruke tresu. To je ponovo izazvalo spekulacije da se zdravlje nekadašnjeg američkog predsjednika pogoršava ili da ima Parkinsonovu bolest.

Бил и Хилари Клинтон-27022026

Svijet

Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton o vezama s Epstinom

Ova tema je bila i ranije prisutna u medijima. Početkom 2013. godine Bil Klinton je opisao tremor ruku kao normalan i povezan sa starenjem.

"Prvi put kad se to desilo, morao sam da se pregledam da bih bio siguran da nemam Parkinsonovu bolest i osjetio sam olakšanje", rekao je tada Klinton.

Drugi korisnici na mrežama pisali su da je Klinton samo uplašen zbog veza sa Epstinom.

