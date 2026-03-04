Šta se dešava? Sada je i skoro cijela Kuba ostala bez struje!

Veliki dio Kube, uključujući glavni grad Havanu, u srijedu je ostao bez električne energije, potvrdila je nacionalna elektroenergetska kompanija UNE.

U saopštenju se poručuje da kompanija radi na ponovnoj uspostavi snabdijevanja. Najveće ostrvo u Karipskom moru pogođeno je masovnim prekidom struje, piše Rojters.

Prema saopštenju UNE, prekid je zahvatio područje od centralne pokrajine Camaguey do Pinar del Rija na krajnjem zapadu ostrva.

Kuba se suočava sa sve učestalijim restrikcijama struje zbog američke blokade isporuka nafte, goriva koje koristi za pogon svoje elektroenergetske mreže.

Ranije večeras, svetski mediji su prenijeli da je čitav Irak ostao bez struje.

Svijet Cijeli Irak ostao bez struje?

(Telegraf)