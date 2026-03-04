Iz rubrike bizarno: Teniserki prijetili smrću ako pobijedi

Italijanska teniserka Lukrecija Stefanini, trenutno 138. na svijetu, otkrila je da je uoči meča kvalifikacija za Indijan Vels dobila zastrašujuće prijetnje smrću.

Naime, ona je u videu objavljenom na Instagramu ispričala je da joj je dan prije meča stigla poruka na Whatsappu u kojoj joj je zaprijećeno.

"Prijetili su meni i mojoj porodici. Spomenuli su moje roditelje, moju adresu i poslali mi fotografiju pištolja. Smatram da je neprihvatljivo da se na mene vrši ovakav pritisak i da se osjećam nebezbjedno pred meč. Ne mogu da dozvolim da budem zastrašena", poručila je ona.

Iako je na kraju poražena posle tri sata velike borbe, istakla je da je uprkos svemu izašla na teren rešena da se takmiči do poslednjeg poena.

Odmah je slučaj prijavila WTA organizaciji, koja je reagovala povećanjem mjera bezbjednosti.

Obezbjeđenje joj je dodatno pojačano, vozilo joj je vraćeno odmah po završetku meča, a prema njenim riječima, organizatori su podigli čitav sistem zaštite kako bi joj obezbijedili maksimalnu sigurnost tokom turnira.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗶𝗻𝗶: 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗹𝗹𝘀



«Verso l'una ho ricevuto un messaggio Whatsapp dove mi minacciavano se avessi vinto la partita di ieri. Minacciavano me e la mia famiglia. Hanno… pic.twitter.com/EiqYnpbjDZ — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 4, 2026

"Ovo je naš posao, ali i naša strast. To je zadovoljstvo i privilegija. Ne mogu da vjerujem da je sport došao do tačke da dobijamo prijetnje", dodala je vidno potresena Italijanka.

Ovaj incident ponovo stavlja u fokus ozbiljan problem uticaja ilegalnog i neodgovornog klađenja na tenis. Sport koji je, zbog svoje individualne prirode, naročito podložan pritiscima i zloupotrebama, uključujući i uznemiravanje igrača putem društvenih mreža.