Vrtoglava cifra: Pogledajte koliko košta vjerenički prsten Arine Sabalenke

Na fotografiji koju je podijelila na društvenim mrežama, teniserka Arina Sabalenka prvi put je javno pokazala svoj vjerenički prsten, koji je odmah privukao veliku pažnju javnosti zbog veličine i izgleda dijamanta.

Prema vizuelnoj procjeni draguljara, riječ je o ovalno brušenom dijamantu u klasičnoj "soliter" postavci, sa tankim obručem od belog zlata ili platine. Na osnovu proporcija kamena u odnosu na prst, procjenjuje se da dijamant ima između četiri i šest karata.

Stručnjaci navode da dijamant ovakve veličine, uz pretpostavku visoke klase boje (D–F) i čistoće (VS–VVS), na tržištu prirodnih dijamanata može dostići vrijednost od 500.000 do 1.500.000 dolara, u zavisnosti od preciznih karakteristika kamena. Najrealnija procjena kreće se oko 700.000 do 1.000.000 dolara.

Minimalistička postavka prstena dodatno naglašava sam dijamant, što je čest izbor kod luksuznih vereničkih prstenova, jer se time fokus stavlja isključivo na kvalitet i veličinu kamena, prenosi Sportinjo.

Iako tačna cijena i specifikacija prstena nisu zvanično potvrđeni, jasno je da se radi o jednom od luksuznijih vjereničkih prstenova viđenih u svijetu sporta posljednjih godina.