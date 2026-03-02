Logo
Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.
Foto: Tanjug/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Zbog zatvorenog vazdušnog prostora i pogoršane bezbjednosne situacije na Bliskom istoku, grupa tenisera i članova ATP delegacije ostala je "zarobljena" u Dubaiju, bez jasnog termina za povratak kući ili odlazak na naredni turnir.

Prema navodima španskog lista "Marca", ATP je obavijestio akreditovane članove o mogućim opcijama za napuštanje emirata. Dvije od ponuđenih varijanti podrazumijevaju put drumom – šest sati vožnje do Omana (čiji je aerodrom trenutno zatvoren) ili čak deset sati do Rijada u Saudijskoj Arabiji, uz rizike dugog puta i gužvi na granicama. Aerodrom u Rijadu zasad funkcioniše relativno normalno.

Ipak, većina igrača odlučila je da za sada ostane u Dubaiju, procjenjujući da bi takva putovanja mogla predstavljati dodatni rizik. Istovremeno, sve su manje šanse da će uspjeti da stignu na turnir u Indijan Velsu.

Bolnica

Zanimljivosti

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Preporuka šefa bezbjednosti ATP-a jeste da svi ostanu u hotelu, koji je, prema dostupnim informacijama, pretvoren u svojevrsni bunker. U podrumskom nivou postavljeni su dodatni kreveti kao mjera predostrožnosti u slučaju eskalacije napada.

Procjena je da se u Dubaiju trenutno nalazi ukupno 41 akreditovana osoba povezana sa turnirom – uključujući igrače, supervizore, sudije, članove obezbjeđenja i novinare. Svi imaju rezervisane letove za utorak, 3. mart.

Letovi planirani za ponedjeljak ujutru već su otkazani, dok se lokalne vlasti nadaju da bi vazdušni prostor mogao biti ponovo otvoren tokom popodneva, ukoliko dođe do smirivanja situacije i prestanka napada dronovima i projektilima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prenosi B92.

