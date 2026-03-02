Đoković održao lekciju koja se pamti

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, ponovo je u "Teniskom raju". Nakon dvije decenije od svog debija, Nole se vratio u Kaliforniju kako bi se pripremio za predstojeći Masters u Indijan Velsu, ali njegova priprema ovog puta bila je sve samo ne obična.

Dok brusi formu za svoj drugi turnir u 2026. godini, Đoković je bazu pronašao na čuvenom UCLA univerzitetu. Ipak, trening na teniskim terenima brzo se pretvorio u nešto mnogo dublje. Novak je posjetio trening ekipe američkog fudbala ovog univerziteta, gdje je posmatrao njihove drilove, a potom im održao govor koji je od‌jeknuo Amerikom.

Za nekoga ko je navikao da sve bitke na terenu bije sam, boravak među "oklopnicima" probudio je posebne emocije. Novak je igračima priznao da mu jedna stvar u individualnom sportu jako fali.

"Kao individualni sportista, jedna od stvari koja mi zaista nedostaje je taj timski duh koji vi gradite i održavate ovdje svaki dan. Vidim koliko uživate u međusobnoj podršci i hrabrenju. To može samo da vam koristi kao timu, ali i vama lično, vašim trenerima i cijeloj zajednici", rekao je Novak mladim sportistima.

Nole je, u svom stilu, podijelio i filozofiju koja ga je održala na vrhu decenijama, a koju svako može da primjeni:

"Sada je vrijeme. Jer, 10 odsto života je ono što nam se desi, a 90 odsto života je naša reakcija na ono što nam se dešava. Želim vam svu sreću, navijaću za vas da budete najbolji tim u NCAA sledeće godine", poručio je Đoković.

Nije Novak vreme u Los Anđelesu trošio samo na rad. Da bi se potpuno opustio pred izazove na terenu, Đoković je uživo posmatrao meč Los Anđeles Lejkersa. Iz prvih redova pored terena, srpski as je uživao u majstorijama NBA zvijezda, još jednom pokazavši koliko voli košarku i koliko mu prija boravak u "Gradu anđela".

Podsjetimo, tokom meča između Lejkersa i Sakarmenta fotkao se sa Lukom Dončićem i Lebronom Džejmsom, prenosi Telegraf.