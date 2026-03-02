Logo
Njemačka otkrila da li će se direktno uključiti u vojne akcije protiv Irana

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

09:38

Komentari:

0
Њемачка открила да ли ће се директно укључити у војне акције против Ирана

Njemačka neće aktivno učestvovati u vojnim akcijama protiv Irana, ali će razmotriti odbranu svojih vojnika stacioniranih u multinacionalnim vojnim bazama u Jordanu i Iraku ukoliko budu napadnuti, izjavio je u ponedjeljak ujutru njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

"Savezna vlada nema namjeru da učestvuje" u sukobu, rekao je Vadeful za javni radio Dojčlandfunk, dodajući da "takođe nemamo potrebne vojne resurse".

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Republika Srpska

Poznat datum održavanja sjednice Kolegijuma NSRS

Međutim, ministar spoljnih poslova je naveo da je moguće da bi "naši vojnici Bundesvera branili sebe ukoliko bi bili napadnuti".

Prema navodima njemačkih oružanih snaga, vojne baze u kojima su stacionirani njemački vojnici bile su meta nakon eskalacije u regionu.

Tokom vikenda izvedeni su napadi na multinacionalne baze u Irbilu na sjeveru Iraka i u Al-Azraku u Jordanu.

Затвор

Hronika

Pedofil sproveden u zatvor u Foči, nakon pet godina bjekstva

Vojnici koji su se tamo nalazili nisu povrijeđeni i bezbjedni su, prenijela je njemačka novinska agencija DPA.

Izrael Iran

Njemačka

Komentari (0)
