Ministar zdravlja saopštio nove informacije o stanju Ivice Dačića

Izvor:

Tanjug

02.03.2026

10:43

Ивица Дачић
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mjere intezivnog liječenja i terapije.

- Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i primjene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga liječe će to podrobnije objasniti u toku dana - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

илу-трамвај

Hronika

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

Ministar Dačić je u srijedu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Ivica Dačić

Ivica Dačić na aparatima

Ivica Dačić u bolnici

Ivica Dačić upala pluća

