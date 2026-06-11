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Dodik: Minić jedan od najozbiljnijih kandidata za predsjednika Republike

Autor:

ATV
11.06.2026 21:56

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Додик: Минић један од најозбиљнијих кандидата за предсједника Републике
Foto: X / MiloradDodik

Jedan od najozbiljnijih kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima u oktobru je Savo Minić, rekao je večeras u Bijeljini lider ove stranke Milorad Dodik.

"Minić je najbolja ponuda koju ovaj narod ima u ovom vremenu. Pun je energije, znanja, želje, volje i emocije da se bori, doktor je pravnih nauka i iza njega stoji ozbiljan rad. Imam potpuno povjerenje u Savu Minića", rekao je Dodik na panel diskusiji "Republika Srpska - juče, danas, sutra".

Dodik je istakao da stranka ima odličan rejting, što pokazuju istraživanja.

Na pitanje da li će se nakon oktobra održati najdugovječnija koalicija u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da hoće i istakao da je zahvalan svim ljudima iz koalicije i ponosan što ni nakon prestanka funkcija nisu napustili zajedničku borbu za Republiku Srpsku.

"Mi se razumijemo, posvećeni smo istom poslu i istoj ideji - Republici Srpskoj i nastavljamo to da radimo. Poraz na izborima nije opcija, pogotovo ne sa ovakvom opozicijom", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, vladajuća koalicija pokazala je da je uvijek spremna da brani Republiku Srpsku kada su u pitanju važna, nacionalna pitanja.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Savo Minić

SNSD

Republika Srpska

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