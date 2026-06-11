Dodik: Vlast usmjerena ka rješavanju infrastrukturnih i svih drugih pitanja

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je večeras u Bijeljini da je Republika Srpska sigurna, te da je cilj da 400.000 porodica u Republici Srpskoj živi bolje.

"Želimo da u vremenu koji dolazi bude što manje ljudi sa socijalnim i drugim potrebama, da obezbijedimo što je više radnih mjesta. U odnosu na prije nekoliko godina zaposli smo 50.000 više ljudi. Naša proizvodnja, produkcija u Republici Srpskoj prelazi 20 milijardi KM", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

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Dodik je podsjetio na više od četiri milijarde KM investicija, te ukazao na usvojeni rebalans budžeta od 8,5 milijardi KM.

"To je Republika Srpska koju smo doveli u poziciju uravnotaženja. Mi smo stabilni, naš sistem i vlast je predvidiva, ona je usmerena ka rješavanju infrastrukturnih i privrednih problema, socijalnih potreba", istakao je Dodik.

Dodik je dodao da je Republika Srpska na međunarodnom planu repozicionirana, te da je, iako još uvijek nije zadovoljan sa svim, napravljen pomak koji daje nadu.

"Za razliku od onih koji ustanu i samo govore da ništa ne valja, ja moram da kažem da se borim za Republiku Srpsku koja valja. Možda još uvijek nemamo izrazito visoke plate ili neke druge stvari, ali zato se borimo", poručio je Dodik.

Dodik je podsjetio da je prije samo dvije godine prosječna plata u Republici Srpskoj bila 650 KM, a danas je 1.680 KM.

"To nije rezultat inflacije, to je rezultat kontinuiranog povećavanja. Penzije se redovno isplaćuju. Imamo isti broj penzionera i isti broj radnika, te uspijevamo da održimo penzioni sistem", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska se kao država manifestuje svakog dana kroz jake institucije.

"Spreman sam da se borim sa tim defetistima i nihilistima koji samo pričaju kako ništa ne valja i kako nam odoše mladi, a gdje god pogledamo grade se stanovi. Pokušavamo da kroz stimulaciju mladih bračnih parova obezbijedimo povoljne aranžmane za kupovinu tih stanova", rekao je Dodik.