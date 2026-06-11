Snežana Ružičić dala izjavu u MUP-u SBK

Načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić danas je, po pozivu MUP-a SBK, dala izjavu u vezi sa prijavom koju je podnijela zbog, kako navodi, neprimjerenog i nedopustivog govora mržnje usmjerenog prema njoj lično, ali i prema srpskom narodu.

Ružičić je ranije podnijela prijavu nadležnim institucijama, uključujući i SIPA-u, nakon čega je, kako je obaviještena, o svemu upoznato i Tužilaštvo BiH. Pored toga, prijavu je podnijela i policiji u Jajcu, gdje je danas dala izjavu.

Prijava je podnesena protiv više lica, kao i protiv odgovornih lica koja uređuju i administriraju Fejsbuk stranicu „Koordinacija boračkih udruženja proisteklih iz Armije RBiH 1992–1995. Jajce”, te protiv urednika portala „Jajce online”, zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Povod za prijavu bila je objava pod naslovom „Našoj djeci ne treba četnički novac”, koja je, kako navodi Ružičić, uslijedila nakon što je podržala dodjelu stipendije studentkinji sa područja opštine Jezero.

„Danas sam dala izjavu u MUP-u Jajce po prijavi koju sam podnijela. Smatram da je važno da institucije reaguju, jer govor mržnje ne smije postati normalan način obračuna sa bilo kim, posebno kada je riječ o mladima, obrazovanju i pomoći studentima”, poručila je Ružičić.

Ona je istakla da je podrška studentima bila isključivo čin dobre volje i odgovornosti prema mladim ljudima, bez bilo kakve političke, nacionalne ili vjerske pozadine.

„Moja namjera bila je da pomognem studentkinji iz Jezera. Umjesto da podrška mladima bude pozdravljena, ona je iskorištena za širenje uvreda, etiketiranje i raspirivanje mržnje. To nije napad samo na mene, nego i na vrijednosti normalnog društva u kojem pomoć i solidarnost ne smiju zavisiti od imena, vjere ili nacije”, navela je Ružičić.

Dodala je da očekuje da nadležne institucije profesionalno i odgovorno postupe u ovom predmetu.

„Ne tražim ništa osim da se zakon jednako primjenjuje na sve. Mržnja, uvrede i javno targetiranje ne mogu i ne smiju biti prihvatljivi. O ovome neću ćutati, jer ćutanje na ovakve pojave znači njihovo ohrabrivanje”, zaključila je načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić.