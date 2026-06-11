Vidović: Borci sa 65 godina i bez penzije, dobiće dva boračka dodatka

Novim rebalansom budžeta, predviđeno je da za boračke kategorije bude isplaćeno 618 miliona maraka, više za 42 miliona nego što je predviđeno ovim budžetom, a znate da je budžetom predviđeno 100 više u odnosu na prethodnu godinu, rekla je ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

"Za boračke dodatke i invalidnine biće povećani za 34 miliona, a za ostale izdatke koje imaju za borce biće 8 miliona", kaže Vidović.

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Ministar finansija Srpske kaže da se će i borci koji nemaju penziju, a imaju 65 godina dobiti dva boračka dodatke.

"Dolazimo na 5 KM po mjesecu provedenom na borbenoj liniji i dolazimo do nove kategorije gdje svi oni borci koji imaju 65 godina, a nemaju penziju dobijaju dva boračka dodatka. To je na godišnjem nivou 618 miliona KM", kaže Vidović.