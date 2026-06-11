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Plate u Srpskoj ponovo rastu, Vidović otkrila kada i koliko

Autor:

Stevan Lulić
11.06.2026 14:41

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Зора Видовић
Foto: ATV / Branko Jović

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da će plate u avgustu biti povećane za dodatnih pet odsto.

To je drugo povećanje nakon rasta aprilskih plata za, takođe, pet odsto, objasnila je Vidovićeva.

"Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je milijardu, 526 miliona maraka, ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu", rekla je Vidovićeva.

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Povećanja rebalansom su planirana i za obrazovanje.

"Za obrazovanje i kulturu isplatiće se 825 miliona maraka, odnosno 10,4 miliona više nego što je bilo planirano. Znači došlo je do povećanja na stavci udžbenika za osnovne škole jer je odlučeno da se za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj obezbijede besplatni udžbenici", objasnila je ministar finansija.

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Tagovi :

Zora Vidović

Plata

povećanje plata

Komentari (5)

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