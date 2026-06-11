Štednja siguran korak ka finansijskoj stabilnosti uz ponudu Naše banke

U savremenom finansijskom okruženju, donošenje odgovornih odluka o upravljanju ličnim finansijama postaje sve važnije, a štednja ostaje jedan od najsigurnijih načina očuvanja i uvećanja vrijednosti novca.

Štednja predstavlja jedan od najpouzdanijih načina planiranja budućnosti, bilo da je riječ o planiranju većih životnih ulaganja ili obezbjeđivanju dodatne sigurnosti i upravo zato, Naša banka a.d. Banja Luka kontinuirano unapređuje svoju ponudu kako bi klijentima omogućila stabilan rast njihovih sredstava uz sigurnost i povjerenje koje banka pruža.

U okviru aktuelne ponude nenamjenski oročenih depozita, klijentima su dostupne stimulativne kamatne stope u zavisnosti od perioda oročenja za koji se odluče prilagođenih njihovim individualnim potrebama. Kamatna stopa na oročenje od 13 mjeseci iznosi 3,11%, na period od 24 mjeseca 3,31%, dok za oročenje na 36 mjeseci kamatna stopa iznosi 3,51%, a svi depoziti osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita BiH

"Posvećeni smo tome da klijentima ponudimo pouzdana i dugoročno održiva finansijska rješenja i kroz konkurentne uslove štednje želimo dodatno podstaći odgovorno upravljanje finansijama i omogućiti im da svoju budućnost planiraju sa više sigurnosti i povjerenja. Štednja nije samo ulaganje novca, već ulaganje u stabilnost i mirniju budućnost", poručuju iz Naše banke.

Više informacija o aktuelnoj ponudi dostupno je u poslovnicama Naše banke, kao i na zvaničnoj web stranici www.nasa-banka.com.