Trivan: Vještačka inteligencija je nužnost, neminovnost i budućnost

Da li je M:tel agresivna kompanija, šta to zapravo znači, i da li je današnjici prijetnja vještačka inteligencija, o ovim i drugim temama govorila je u emisiji ATV-a „U prvom planu“, generalna direktorka kompanije, Jelena Trivan.

„S obzirom da mi stalno radimo i da se stalno širimo, ne znam da li je ovo vrijeme da kažem da smo kupili dva nova kablovca, ne znam da li da brojimo i njihove zaposlene, ali negdje oko 3.000 zaposlenih imamo. Kao što dobro znate, mi imamo i svoj brend Super Nova, imamo Logosoft u Sarajevu, sada imamo i neke kablovske operatere sa teritorije Federacije, tako da, kako bi rekao čet džpt za našu firmu: „Firma, koja agresivno nastupa na tržištu“, tako da eto, to nas definiše“, kazala je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije M:tel.

Kako je Trivan poručila, od dolaska njenog na čelo M:tela do danas, stvari su se promijenile, posebno u pogledu korisnika. Kako je poručila, M:tel sada ima isti broj korisnika kao BH Telekom, što je preko 2 miliona, a nekada su im po nekim predviđanjima tvrdili maksimalnih 900.000 korisnika.

Da li nam je vještačka inteligencija prijetnja?

Kako je Trivan navela, mnoge stvari su se promijenile te u M:telu rade na tom da uhvate korak s novitetima. Kako ona navodi, u budućnosti će veliki broj procesa biti zamijenjen vještačkom inteligencijom te onaj ko vodi ozbiljnu kompaniju neće moći odstupati i ignorisati ovu sve prisutniju pojavu

„Vještačka inteligencija je nužnost, neminovnost i budućnost, sviđalo se to vama ili ne“, naglasila je Trivan.

„Istorija nije reverzibilna, tako da ćemo teško doći u situaciju da naše mlađe generacije idu u knjižare u biblioteke i da čitaju knjige. Dosta rijetko i dosta teško. Čitaće se onlajn, ako uopšte budu čitali. Vi se sjećate koliko smo mi prije koristili rječnike, a danas da stavite rječnik pred neko dijete, to bi za njega bilo isto kao fiksni telefon sa brojčanikom“, kazala je Trivan.

Kako ona kaže, istina je bila upitna i u doba konzervativnih medija, ne samo u savremenom dobu gdje je sve prisutnija vještačka inteligencija i nove tehnologije.

„Zavisno od toga ko vam štampa novine, ko ih uređuje. Vi imate jednu vrstu istine. Zato je meni smiješno kada se priča o nezavisnim medijima. U Americi je to bar pošteno, zna se, jedni pišu za Trampa, drugi pišu za demokrate“, kazala je Trivan.

Nikada ni kroz samu istoriju nismo bili sigurni u vjerodostojnost informacija, jer kako Trivan napominje, istoriju su pisali pobjednici.

„Tako da i dan danas živimo na mitovima i lažima pobjednika. Istina je uvijek bila relativna stvar i neće to mnogo vještačka inteligencija ni pokvariti ni popraviti. Ono što mene zabrinjava je jedino to da će ljudi prestati raditi na svojim moždanim funkcijama i da će ovo biti samo vrijeme ne znanja već informacija“, rekla je Trivan.

Znanje je kada znate izvući informaciju, odvojiti tačno od netačnog, sintetisati i oblikovati mišljenje, kako kaže Trivan, dok se danas informacija uzima kao gotov proizvod.

Trivan se osvrnula i na određene naslove, a koji su M:tel i Telekom Srbije okarakterisali kao "agresivne medije".

„Tako da se vratim na to da li je M:tel i Telekom Srbije agresivan na tržištu, to za nekog zvuči uvredljivo, a za mene je najljepši kompliment. Da je agresivan na ulici, to bi značilo da nekog prepadamo. Agresija na tržištu znači da smo finansijski potentni, da kupujemo druge kompanije, da ih akviziramo, da ulažemo u sadržaj, da ulažemo u nove proizvode, da postajemo tehnološki gigant, te u tom smislu ja tu agresivnost vidim kao pozitivnu“, poručila je Trivan.