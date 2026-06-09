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Njemačka mijenja penzioni sistem: Promjene će osjetiti i radnici sa Balkana

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ATV
09.06.2026 12:11

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Њемачка мијења пензиони систем: Промјене ће осјетити и радници са Балкана
Foto: Pexels

Njemačka od 2027. godine uvodi značajne promjene u sistem privatne penzione štednje koje bi mogle da utiču na stotine hiljada građana sa Balkana koji rade u toj zemlji.

Novi model donosi veće mogućnosti zarade kroz ulaganje u fondove i ETF-ove, ali i određeni rizik, dok dosadašnja Riester penzija odlazi u istoriju.

Glavna novina je uvođenje penzionog depoa (Altersvorsorgedepot), koji štedišama omogućava ulaganje u široko diverzifikovane fondove i ETF-ove (poput MSCI Vorld indeksa). Za razliku od starog sistema, novi model ne zahtijeva stopostotnu garanciju uplaćenih doprinosa, što otvara prostor za veći profit, ali nosi i određeni rizik od tržišnih oscilacija, prenosi Feniks magazin.

Šta se mijenja?

Novi sistem nudi tri glavne opcije štednje:

  • Penzioni depo: Štediša sam bira fondove i ETF-ove. Prinosi su neoporezivi tokom faze štednje, što pojačava efekat složene kamate.
  • Standardni proizvod: Jednostavna opcija za početnike sa niskim troškovima (maksimalno 1,0 odsto godišnje). Prvi put će takav proizvod moći da nudi i javni sektor.
  • Proizvodi sa garancijom: Privatna penziona osiguranja i dalje će postojati, ali uz opcije garancije od 80 ili 100 odsto uplaćenih sredstava.

Novi sistem državnih podsticaja

Država više neće dod‌jeljivati podsticaje na osnovu visine prihoda, već direktno prema iznosu koji štediša uplati.

Za prvih 360 evra godišnje uplate država će dod‌jeljivati podsticaj od 50 centi za svaki uplaćeni evro, odnosno najviše 180 evra godišnje. Za iznose od 360 do 1.800 evra podsticaj će iznositi 25 centi po evru, uz maksimalnih dodatnih 360 evra. Roditelji će za svako dijete moći da ostvare poseban podsticaj od jednog evra za svaki uplaćeni evro, do najviše 300 evra po d‌jetetu.

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Tagovi :

Njemačka

Radnici

penzije

ekonomija

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