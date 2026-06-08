Cijena nafte raste ka 100 dolara po barelu nakon novih napada na Bliskom istoku

Cijena nafte se vraća ka granici od 100 dolara po barelu nakon što su obnovljeni napadi na Bliskom istoku.

Cijena Brent sirove nafte skočila je za 4,8 odsto na 97,60 dolara po barelu, nakon što je Iran u nedjelju lansirao rakete na Izrael uzvraćajući na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta, prenosi Gardijan.

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Izrael je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne dijelove Irana, a nakon što je Iran u nedjelju lansirao 10 raketa na sjever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.

Iranska državna televizija je prenijela da se zvuk eksplozija čuo u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu, ali nije bilo dodatnih informacija o žrtvama i materijalnoj šteti.

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Očevici u Teheranu su potvrdili da se čula najmanje jedna snažna eksplozija zapadno od centralnih kvartova iranske prestonice.

(Tanjug)