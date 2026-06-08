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Još jedan zemljotres pogodio Grčku: Škole zatvorene

Autor:

ATV
08.06.2026 08:39

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Још један земљотрес погодио Грчку: Школе затворене
Foto: Pixabay

Grčko ostrvo Evija jutros je pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od četiri kilometra i udaljen 78 kilometara od grada Peristerija.

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Potres se dogodio u 5.13 časova po lokalnom vremenu i izazvao je uznemirenost među stanovnicima tog područja, naročito imajući u vidu da je Eviju juče pogodio niz zemljotresa od kojih je najsnažniji bio 5,2 stepena, prenosi Prototema.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Zbog kontinuirane seizmičke aktivnosti, vlasti su odlučile da u toj oblasti više osnovnih i srednjih škola ostanu zatvorene, iz predostrožnosti.

(Blic)

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Tagovi :

Grčka

Zemljotres

potres

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