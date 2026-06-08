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Besplatan skrining na rano otkrivanje raka debelog crijeva

Autor:

ATV
08.06.2026 07:45

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Бесплатан скрининг на рано откривање рака дебелог цријева
Foto: ATV

JZU Dom zdravlja u Banjaluci tokom juna pokreće intenzivnu akciju besplatnog skrininga na rano otkrivanje raka debelog crijeva za sve građane starije od 50 godina.

Ko može obaviti besplatan skrining?

  • Građani stariji od 50 godina
  • Osobe koje dobiju poziv od porodičnog doktora
  • Građani koji se sami prijave za pregled
  • Osobe obuhvaćene programom e-Prevencija

Pregled se, kako kažu iz Doma zdravlja, sprovodi kroz novi elektronski sistem "e-Prevencija" koji ubrzava i pojednostavljuje čitav proces.

Dodaju da je rak debelog crijeva izlječiv ako se otkrije na vrijeme, često i prije pojave prvih simptoma.

Navode da će timovi porodične medicine pozivati telefonom sugrađane radi zakazivanja ovog preventivnog pregleda.

"Nakon vašeg pristanka, medicinska sestra će vam automatski otvoriti elektronsku uputnicu u sistemu (IZIS). Nakon analize, rezultati se šalju vašem porodičnom doktoru, kod kojeg se javljate radi povratnih informacija", saopštili su iz Doma zdravlja i dodali da će tokom ovog poziva doktor ili sestra provjeriti da li ispunjavate uslove i za druge preventivne usluge koje su planirane kroz modul e-Prevencije.

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Naveli su i to da se analiza uzoraka stolice, kao i druge laboratorijske usluge koje preporučuje porodični doktor mogu obaviti u pripadajućim laboratorijama prema sljedećem rasporedu:

Svaki radni dan:

- laboratorija Poliklinika: Za pacijente iz ambulanti Kočićev vijenac, Lauš, Poliklinika, Paprikovac, Borkovići, Goleši, Stričići i Kola.

- laboratorija Platonova: Za pacijente iz ambulanti Nova varoš, Petrićevac, Rosulje, Platonova, kampus, Motike i Česma.

- laboratorija Obilićevo: Za pacijente iz ambulanti Obilićevo, Starčevica I, Starčevica II, Karanovac, Srpske toplice, Bočac, Agino Selo i Krupa na Vrbasu.

- laboratorija Lazarevo: Za pacijente iz ambulanti Lazarevo i Šargovac.

Određenim danima u sedmici:

- poned‌jeljak i petak: ambulanta Vrbanja

- utorak: ambulanta Zalužani.

- srijeda (Laboratorija Dragočaj): Za pacijente iz ambulanti Mišin Han, Verići, Dragočaj i Potkozarje.

- četvrtak: ambulanta Bronzani Majdan i ambulanta Piskavica.

Napomenuli su da će građani od svog tima porodične medicine dobiti detaljno štampano ili usmeno uputstvo o načinu ishrane i pripremi prije uzimanja uzorka (hemokult testa), kao i pripreme za ostale laboratorijske usluge.

"Ova usluga je dostupna kontinuirano. Ukoliko vas vaš tim još nije pozvao, a želite da obavite ovaj besplatni pregled, možete se i sami javiti u vašu ambulantu porodične medicine i zakazati testiranje. Odvojite nekoliko minuta za zdravlje i spriječite na vrijeme", poručili su iz Doma zdravlja.

Naime, Grad Banjaluka finansijski podržava preventivne aktivnosti koje sprovodi Dom zdravlja Banjaluka, a u okviru Programa ranog otkrivanja malignih oboljenja i utvrđivanja faktora rizika za masovne nezarazne bolesti za odraslo stanovništvo grada Banjaluke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Dom zdravlja Banjaluka

Banjaluka

Prevencija

Debelo crijevo

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