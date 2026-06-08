Besplatan skrining na rano otkrivanje raka debelog crijeva

JZU Dom zdravlja u Banjaluci tokom juna pokreće intenzivnu akciju besplatnog skrininga na rano otkrivanje raka debelog crijeva za sve građane starije od 50 godina.

Ko može obaviti besplatan skrining?

Građani stariji od 50 godina

Osobe koje dobiju poziv od porodičnog doktora

Građani koji se sami prijave za pregled

Osobe obuhvaćene programom e-Prevencija

Pregled se, kako kažu iz Doma zdravlja, sprovodi kroz novi elektronski sistem "e-Prevencija" koji ubrzava i pojednostavljuje čitav proces.

Dodaju da je rak debelog crijeva izlječiv ako se otkrije na vrijeme, često i prije pojave prvih simptoma.

Navode da će timovi porodične medicine pozivati telefonom sugrađane radi zakazivanja ovog preventivnog pregleda.

"Nakon vašeg pristanka, medicinska sestra će vam automatski otvoriti elektronsku uputnicu u sistemu (IZIS). Nakon analize, rezultati se šalju vašem porodičnom doktoru, kod kojeg se javljate radi povratnih informacija", saopštili su iz Doma zdravlja i dodali da će tokom ovog poziva doktor ili sestra provjeriti da li ispunjavate uslove i za druge preventivne usluge koje su planirane kroz modul e-Prevencije.

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Naveli su i to da se analiza uzoraka stolice, kao i druge laboratorijske usluge koje preporučuje porodični doktor mogu obaviti u pripadajućim laboratorijama prema sljedećem rasporedu:

Svaki radni dan:

- laboratorija Poliklinika: Za pacijente iz ambulanti Kočićev vijenac, Lauš, Poliklinika, Paprikovac, Borkovići, Goleši, Stričići i Kola.

- laboratorija Platonova: Za pacijente iz ambulanti Nova varoš, Petrićevac, Rosulje, Platonova, kampus, Motike i Česma.

- laboratorija Obilićevo: Za pacijente iz ambulanti Obilićevo, Starčevica I, Starčevica II, Karanovac, Srpske toplice, Bočac, Agino Selo i Krupa na Vrbasu.

- laboratorija Lazarevo: Za pacijente iz ambulanti Lazarevo i Šargovac.

Određenim danima u sedmici:

- poned‌jeljak i petak: ambulanta Vrbanja

- utorak: ambulanta Zalužani.

- srijeda (Laboratorija Dragočaj): Za pacijente iz ambulanti Mišin Han, Verići, Dragočaj i Potkozarje.

- četvrtak: ambulanta Bronzani Majdan i ambulanta Piskavica.

Napomenuli su da će građani od svog tima porodične medicine dobiti detaljno štampano ili usmeno uputstvo o načinu ishrane i pripremi prije uzimanja uzorka (hemokult testa), kao i pripreme za ostale laboratorijske usluge.

"Ova usluga je dostupna kontinuirano. Ukoliko vas vaš tim još nije pozvao, a želite da obavite ovaj besplatni pregled, možete se i sami javiti u vašu ambulantu porodične medicine i zakazati testiranje. Odvojite nekoliko minuta za zdravlje i spriječite na vrijeme", poručili su iz Doma zdravlja.

Naime, Grad Banjaluka finansijski podržava preventivne aktivnosti koje sprovodi Dom zdravlja Banjaluka, a u okviru Programa ranog otkrivanja malignih oboljenja i utvrđivanja faktora rizika za masovne nezarazne bolesti za odraslo stanovništvo grada Banjaluke.