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Danas počinje Petrovski post

Autor:

ATV
08.06.2026 07:08

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Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Petrovski post, jedan od četiri višenedjeljnih postova u godini prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, počinje danas i traje do 12. jula, kada se obilježava Petrovdan – praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.

Post, koji će ove godine trajati više od mjesec dana, traje najmanje osam dana, a najviše šest nedjelja u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs.

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Petrovski post se još naziva i apostolski, a počinje prvog ponedjeljka poslije Duhovske nedjelje i traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula po Gregorijanskom kalendaru, odnosno 29. juna po Julijanskom.

Tokom Petrovskog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, mliječnih proizvoda i jaja, ali smisao posta nije samo fizičko odricanje od hrane, već i duhovno uzdržavanje od loših misli, riječi i djela.

Tokom ovog posta, ponedjeljkom, srijedom i petkom posti se na vodi, dok se utorkom i četvrtkom posti na ulju.

Subotom i nedjeljom su dozvoljeni riba, ulje i vino. Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako pada u subotu ili nedjelju.

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Iako nije strog kao Veliki post, Petrovski post nosi duhovnu težinu, jer se njime vjernici pripremaju za praznik apostola koji su svojom vjerom i mučeništvom postavili temelje hrišćanstva.

Sveti apostol Petar, ribar Simon iz Vitaide, prvi je od učenika Gospoda Isusa Hrista koji je izrazio nepokolebljivu vjeru u Hrista i njegovu misiju. Otuda je od Hrista i dobio ime Petar - Kifa što znači kamen, stijena, jer je njegova vera u Gospoda Isusa bila tvrda kao stijena.

On je pisac dvije poslanice u crkvi znane i kao Saborne Petrove poslanice koje su pridružene Novom zavjetu.

Svetom apostolu Petru Isus je povjerio vino, pšenicu i ključeve Carstva nebeskog, pa se s tim znamenjem i slika na ikonama.

Kao episkop propovijedao je u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji.

U crkvi svetog Petra i Pavla u Rimu čuvaju se verige (lanci, okovi) svetog apostola Petra kao znamenje snage svetitelja, a u koje ga je okovao car Irod, progonitelj Hrišćana.

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U srpskom narodu mnogobrojne su i porodice koje slave krsnu slavu Časne verige Apostola Petra u spomen na njegovu nepokolebljivu vjeru u Gospoda Isusa.

Sveti apostol Pavle rodom je iz Tarsa. Prije nego što je povjerovao u Gospoda Isusa Hrista Spasitelja i Izbavitelja roda ljudskoga od zla, Sveti apostol Pavle se zvao Savle i bio je progonitelj hrišćana.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

pravoslavlje

SPC

Petrovski post

vjera

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