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Nije prijavila 20.000 evra na granici: Državljanka BiH papreno kažnjena u Hrvatskoj

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 12:25

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Није пријавила 20.000 евра на граници: Држављанка БиХ папрено кажњена у Хрватској
Foto: hak.hr

Državljanka BiH koja je pokušala unijeti 20.040 evra i 2.750 KM u Hrvatsku na graničnom prelazu Kamensko, dobila je novčanu kaznu u iznosu od 4.800 evra jer nije prijavila da sa sobom ima veliku količinu gotovine, saopšteno je iz Carinske uprave Hrvatske.

Kako navode, sve se desilo 25. juna, a iz Carina navode da je ona time prekršila Zakon o deviznom poslovanju.

„Tokom ulazne kontrole utvrđeno je da državljanka Bosne i Hercegovine, koja je u Republiku Hrvatsku ulazila kao putnica u putničkom vozilu bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, nije ispunila zakonsku obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, pisanim ili elektronskim putem. Neprijavljena gotovina pronađena je u njenom ručnom prtljagu“, stoji u saopštenju.

Carinska uprava podsjetila je da su sva lica koja pri ulasku u ili izlasku iz Evropske unije prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000 evra ili više dužna da prijave gotovinu nadležnim organima.

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carina

prenos novca preko granice

Hrvatska

Granica sa BiH

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