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Dramatičan prizor kod Pule; Ajkula uočena 40 metara od obale

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ATV redakcija
27.06.2026 11:23

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Ајкула
Foto: pexels/Samson Bush

Akvarijum Pula je na svojoj Fejsbuk stranici objavio da je nedavno na području Verudele, u blizini Svete stene, na udaljenosti od približno 40 metara od obale uočena ajkula, najverovatnije vrste "lisica" (Alopias vulpinus).

"Gospodin koji ga je uočio poslao nam je fotografiju radi determinacije, na kojoj je jasno vidljiv karakterističan izduženi gornji režanj repne peraje. Morski pas 'lisica' upravo se tom repnom perajom koristi kao oružjem u lovu. Njom omamljuje jata sitnih plavih riba, poput sardela i inćuna, koji čine osnovu njegove ishrane. Prema opisu nalazača, upravo je to radio u trenutku kada je uočen", napisali su.

Kažu da ova vrsta može da naraste do gotovo šest metara ukupne dužine i dostići težinu od oko 340 kilograma, a sam rep i zadnji dio tijela uočene jedinke bio je dugačak oko 3 metra. Uglavnom nastanjuje otvorenije i toplije dijelove Jadranskog mora, a obalnim područjima se približava tek povremeno, zbog čega je ovakvo opažanje vrlo rijetko.

"Važno je istaći da je riječ o strogo zaštićenoj vrsti koja se na Crvenoj listi IUCN-a vodi kao osjetljiva (VU - Vulnerable), što znači da joj preti povećan rizik od izumiranja. Uprkos svojoj veličini, smatra se da je morski pas lisica bezopasan za ljude zbog mirne naravi, izbegavanja kontakta sa ljudima i malih zuba", navodi se.

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Pula

Ajkula

Jadransko more

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