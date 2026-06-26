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Jeziv snimak sa Brača: Gliser punom brzinom jurio tik uz obalu i vukao ljude na gumi

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 16:39

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Глисер вози људе на балону
Foto: Pexel/ Lio Voo

Policijska uprava splitsko-dalmatinska prije nekoliko je dana izdala je saopštenje o pojačanim nadzorima na moru tokom kojih je sankcionisana 51 osoba zbog različitih pomorskih prekršaja.

Najveći broj prekršaja odnosio se upravo na glisere.

Jeziva snimak opasne vožnje glisera s plaže Zlatni rat u Bolu na Braču stigla je u redakciju Večernjeg lista.

Naime, na snimku se vidi gliser koji velikom brzinom ide tik uz obalu, pritom vukući rekreativni rekvizit na naduvavanje na kojem se nalazi više osoba.

Kako se može vidjeti na snimku, gliser prolazi kroz veoma plitko more, vrlo blizu obale i kupača.

Snimak je redakciji Večernjeg lista poslao zabrinuti roditelj koji tvrdi da je zbog svega odmah kontaktirao nadležne službe.

Kako je rekao, prvo je nazvao Pomorsku policiju u Splitu, a zatim je pokušao dobiti i Lučku ispostavu u Bolu, ali tu mu se, tvrdi, niko nije javljao na telefon.

Na kraju je slučaj prijavio pozivom na broj 192.

"Juče sam zvao Pomorsku policiju u Splitu, očigledno ih nije zanimalo. Danas se ovo događa na Zlatnom ratu. Lučka ispostava u Bolu nije se javljala na telefon, pa sam na kraju nazvao i 192 te prijavio događaj", rekao je za Večernji list zabrinuti čitalac.

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Policija

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